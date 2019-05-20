  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Ирина Федишин похвасталась фотографиями с отдыха

    • Розсилка
    Ирина Федишин - Ирина Федишин похвасталась фотографиями с отдыха
    Ирина Федишин

    Артистка очень хотела поехать на Мальдивы, но в этот раз мечтам не суждено было сбыться

    На своей странице в Instagram украинская певица Ирина Федишин опубликовала снимок с отдыха, на котором позирует в длинном красном платье посреди роскошных цветов. 

    Как оказалось, вместе с мужем певица отправилась в Турцию. Ранее, Федишин признавалась в сети, что мечтает отправиться на Мальдивы. 

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Ирина Федишин похвасталась фотографиями с отдыха
    Ирина Федишин похвасталась фотографиями с отдыха
    Ирина Федишин похвасталась фотографиями с отдыха
    Ирина Федишин похвасталась фотографиями с отдыха

    «Хотела на Мальдивы, а муж привез меня в Турцию. Но здесь очень красиво», - подписала снимок Ирина, раскрыв тайну своего местопребывания.

    Читайте також
    Украинская музыка Ирина Федишин отдых за границей
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ