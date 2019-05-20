Ирина Федишин похвасталась фотографиями с отдыха



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ирина Федишин

Артистка очень хотела поехать на Мальдивы, но в этот раз мечтам не суждено было сбыться

На своей странице в Instagram украинская певица Ирина Федишин опубликовала снимок с отдыха, на котором позирует в длинном красном платье посреди роскошных цветов.

Как оказалось, вместе с мужем певица отправилась в Турцию. Ранее, Федишин признавалась в сети, что мечтает отправиться на Мальдивы.

«Хотела на Мальдивы, а муж привез меня в Турцию. Но здесь очень красиво», - подписала снимок Ирина, раскрыв тайну своего местопребывания.