  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Стала известна дата выхода приквела «Клана Сопрано»

    • Розсилка
    Стала известна дата выхода приквела «Клана Сопрано»

    Полнометражная картина получила название «Ньюарк»

    Полнометражный приквел «Клана Сопрано», получивший название «Ньюарк», выйдет на экраны 25 сентября 2020 года. Ранее фильм проходил под именем «Множественные святые Ньюарка».

    Лента расскажет предысторию знаменитого сериала. Режиссёром стал Алан Тейлор («Игра престолов» и «Тор 2»). Сценарий написали Дэвид Чейз, который работал над оригинальным сериалом, и Лоуренс Коннери.

    В «Ньюарке» снимаются Алессандро Нивола, Вера Фармига, Рэй Лиотта, Джон Бернтал, Кори Столл и Билли Магнуссен. Молодого Тони Сопрано исполнит сын Джеймса Гандольфини Майкл Гандольфини.

    В картине появятся знакомые персонажи, а её главным героем станет Дики Молтисанти (Нивола). Действие фильма развернётся в середине 60-х во время расового бунта на улицах Ньюарка. 

    Джерело: Киноафиша

    Читайте також
    кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ