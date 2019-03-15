Стала известна дата выхода приквела «Клана Сопрано»



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Полнометражная картина получила название «Ньюарк»

Полнометражный приквел «Клана Сопрано», получивший название «Ньюарк», выйдет на экраны 25 сентября 2020 года. Ранее фильм проходил под именем «Множественные святые Ньюарка».

Лента расскажет предысторию знаменитого сериала. Режиссёром стал Алан Тейлор («Игра престолов» и «Тор 2»). Сценарий написали Дэвид Чейз, который работал над оригинальным сериалом, и Лоуренс Коннери.

В «Ньюарке» снимаются Алессандро Нивола, Вера Фармига, Рэй Лиотта, Джон Бернтал, Кори Столл и Билли Магнуссен. Молодого Тони Сопрано исполнит сын Джеймса Гандольфини Майкл Гандольфини.

В картине появятся знакомые персонажи, а её главным героем станет Дики Молтисанти (Нивола). Действие фильма развернётся в середине 60-х во время расового бунта на улицах Ньюарка.

Джерело: Киноафиша