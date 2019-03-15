Дочь Майкла Джексона Пэрис отказалась публично защищать покойного отца

После выхода документальной ленты «Покидая Неверленд» почти все родственники Майкла Джексона выступили с обвинительными речами, опровергающими злодеяния покойного певца. Однако его самый близкий человек — дочь Пэрис — воздержалась от публичной защиты отца.

20-летняя модель объяснила, почему не считает нужным оправдываться за фильм, в котором Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон утверждают, что в детстве подвергались сексуальному насилию со стороны поп-короля.

По словам Пэрис, ей достаточно того, что за её отца активно вступился его племянник Тадж Джексон.

«Всё, что можно было сказать в его защиту, уже сказано. Мне нечего добавить. Тадж прекрасно справляется сам, и я его полностью поддерживаю, но это не моя роль. Я просто пытаюсь заставить всех расслабиться и плыть по течению», — говорит дочь Майкла Джексона.

Кто-кто, а Пэрис знает толк в расслаблении: в январе актриса и модель легла в реабилитационную клинику, чтобы в очередной раз справиться с алкоголизмом и психологическими проблемами, вызванными злоупотреблением спиртным.