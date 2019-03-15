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    Шоу-биз

    Дочь Майкла Джексона Пэрис отказалась публично защищать покойного отца

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    Пэрис Джексон - Дочь Майкла Джексона Пэрис отказалась публично защищать покойного отца
    Пэрис Джексон

    Пэрис отметила, что не будет оправдываться за фильм

    После выхода документальной ленты «Покидая Неверленд» почти все родственники Майкла Джексона выступили с обвинительными речами, опровергающими злодеяния покойного певца. Однако его самый близкий человек — дочь Пэрис — воздержалась от публичной защиты отца.

    20-летняя модель объяснила, почему не считает нужным оправдываться за фильм, в котором Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон утверждают, что в детстве подвергались сексуальному насилию со стороны поп-короля.

    По словам Пэрис, ей достаточно того, что за её отца активно вступился его племянник Тадж Джексон.

    «Всё, что можно было сказать в его защиту, уже сказано. Мне нечего добавить. Тадж прекрасно справляется сам, и я его полностью поддерживаю, но это не моя роль. Я просто пытаюсь заставить всех расслабиться и плыть по течению», — говорит дочь Майкла Джексона.

    Кто-кто, а Пэрис знает толк в расслаблении: в январе актриса и модель легла в реабилитационную клинику, чтобы в очередной раз справиться с алкоголизмом и психологическими проблемами, вызванными злоупотреблением спиртным.

    Джерело: popcornnews

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