«Чудо-женщина: 1984» не будет продолжением первого фильма



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Продюсер фильма «Чудо-женщина: 1984» Чарльз Ровен рассказал, что картина не будет сиквелом первого фильма в привычном понимании этого слова

Чарльз Ровен заявил, что режиссёр картины Пэтти Дженкинс и сама избегает называть свою работу «продолжением».

«Она решила, что этот фильм должен быть следующей историей о Чудо-женщине, а не сиквелом. Это совершенно другой временной отрезок, и вы поймете, чем Диана занималась в перерыве между фильмами. Но это совершенно другая история. Хотя в ней и будет множество знакомых эмоций, юмора и экшена. И она всё такая же трогательная», — говорит Ровен.

Источники описывают фильм «Чудо-женщина: 1984» скорее как новую главу в приключениях Дианы. Что-то в духе фильмов о Джеймсе Бонде или Индиане Джонсе — самостоятельная картина про уже знакомого персонажа.

По сюжету фильма, влиятельный и успешный бизнесмен Лорд (Педро Паскаль) мечтает стать богом среди смертных. Для этого он не жалеет средств и собирает со всех уголков света разнообразные магические артефакты в попытке найти тот, который сможет подарить ему безграничную силу и могущество настоящего божества. В поисках ему помогает доктор Барбара Энн Минерва (Кристен Уиг), специалистка по древней истории. Так в руки Минервы попадает некий артефакт, который превращает её в дикую, кровожадную и неуправляемую женщину-кошку — Гепарду. Вне себя от ярости, она начинает охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра.

Главную роль опять сыграет Галь Гадот. В картине также появится Крис Пайн.

Премьера фильма «Чудо-женщина: 1984» назначена на июнь 2020 года.

Джерело: Киноафиша