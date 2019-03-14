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    Шоу-биз

    В Болливуде планируют снять ремейк «Форреста Гампа»

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    В Болливуде планируют снять ремейк «Форреста Гампа»

    Главную роль сыграет суперзвезда индийского кинематографа Аамир Кхан

    Кхан сообщил об этом прессе в свой день рождения, 14 марта. Актёр, которому исполнилось 54 года, сказал: «Я выбрал свой следующий фильм, и он называется Laal Singh Chadha. Это ремейк американского фильма «Форрест Гамп». Его снимут Viacom 18 и Aamir Khan Productions. Режиссёром станет Адваит Чандан. Мы приобрели права на ремейк у Paramount Pictures».

    Интересно, что Адваит Чандан, которому предстоит поставить фильм, ранее работал агентом Аамира Кхана. Он дебютировал в режиссуре в 2017 году мелодрамой «Тайная суперзвезда», где одну из ролей также сыграл его бывший подопечный.

    Чтобы сыграть болливудского Форреста, Кхану придётся сбросить 20 килограмм в ближайшие полгода – съемки запланированы на сентябрь. Жена актёра заявила, что её супруг уже сел на диету, и за неделю потерял пару килограмм.

    В кадре индийский Гамп будет носить тюрбан. «Мне всегда нравился этот фильм, прекрасная история. Очень приятное кино, картина для всей семьи», - добавляет артист. Последний раз его можно было видеть в блокбастере «Банды Индостана».

    Джерело: Киноафиша

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