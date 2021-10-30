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    Стала известна причина переезда Монатика

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    Дмитрий Монатик вместе с женой и детьми - Стала известна причина переезда Монатика
    Дмитрий Монатик вместе с женой и детьми

    Артист с женой Ириной воспитывают двух сыновей

    Популярный украинский певец Монатик в передаче «Звездный путь» рассказал, что вместе с семьей переехал из загородного дома в квартиру, расположенную в Киеве.

    По словам артиста, он принял решение о переезде ради детей.

    «Дети повзрослели. Даня в следующем году идет в школу. Я понимаю, что два часа, мы так посчитали, они будут терять на дорогу, чтобы добраться в школу, расположенную в Киеве, а не за городом. Потому что все равно хочется, чтобы они ощущали себя киевлянами. Мы давно думали об этом, очень долго переезжали, доделывали все дела», – заявил он.

    Певец отметил, что не стал продавать загородный дом.

    Ранее «Скотч» сообщал, что похудевшая Адель показала свой роскошный дом изнутри.

    Так, знаменитая певица показала публике свой двухэтажный дом. На первом этаже находится светлая и просторная кухня. Певица признается, что обожает проводить время за созданием кулинарных шедевров. Второй этаж занят гостиной и несколькими спальнями.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Стала известна причина переезда Монатика