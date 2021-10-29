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    Украинский певец предложил брать 80% налогов с выступающих в России артистов (видео)

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    Украинский певец предложил брать 80% налогов с выступающих в России артистов (видео)
    Фото: 24tv.ua

    Артист считает, что нужно запретить гастроли российских артистов в Украине

    Украинский певец и фронтмен группы «Скай» Олег Собчук предложил обложить налогом 80% отечественных артистов, выступающих в России в разгар войны на Донбассе, и отдавать полученные таким образом средства на нужды армии. Об этом он заявил в интервью на Youtube-канале Dorotye.

    То же, по его мнению, необходимо сделать и с российскими звездами, приезжающими с концертами в Украину.

    «Если бы у меня была возможность запретить выступать российским артистам, я бы это сделал. Это ненормально, нелогично и нечестно. Но есть и другой вариант. Если эти артисты до сих пор пользуются такой популярностью в Украине, то надо брать с них налоги серьезные и на армию – 80 процентов. С тех артистов, которые уезжают отсюда зарабатывать туда, также брать 80% налога на украинскую армию. А когда в России узнают, куда уходят деньги, их больше не пригласят», – заявил певец.

    Напомним, президент Владимир Зеленский ответил на петицию украинского ведущего и продюсера Игоря Кондратюка о полном запрещении гастролей в Украине российских исполнителей. Он поручил проработать предложения петиции премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и главе СБУ Ивану Баканову.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

    Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину:

    «Это все после шоу «Взрослые девочки», где я Иру обозвала су*кой, но любя. Я Иру обожаю, готова руки ей целовать», – заявила Полякова и принялась целовать руки коллеге.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Украинский певец предложил брать 80% налогов с выступающих в России артистов (видео)