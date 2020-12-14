«Какая страшная!»: Наташа Королева испугала фанатов своим видом (видео)

Юзеры обратили внимание на отсутствие фильтров на видео

Российская певица Наташа Королева опубликовала в своем Инстаграме пост, в котором рассказала, что, находясь в Африке, успешно прошла проверку самой себя, выживая один на один с дикой природой. Однако внешний вид артистки на записи, размещенной в соцсети, сильно расстроил поклонников.

Подписчики обратили внимание, что на видео Королева изображена без фильтров, и многих огорчил внешний облик певицы.

«Фу, какая страшная! И кожа ужасная. Вот действительно косметика творит чудеса», — писали в комментариях пользователи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Также Королеву раскритиковали по поводу ее выбора места для выживания: «Зачем так далеко? В деревню! Там, где нет дорог и магазинов», «А вы не хотите попробовать выжить на зарплату врача или учителя?», — высказались фанаты.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.