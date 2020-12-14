  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    «Какая страшная!»: Наташа Королева испугала фанатов своим видом (видео)

    • Розсилка
    Российская певица Наташа Королева - «Какая страшная!»: Наташа Королева испугала фанатов своим видом (видео)
    Российская певица Наташа Королева

    Юзеры обратили внимание на отсутствие фильтров на видео

    Российская певица Наташа Королева опубликовала в своем Инстаграме пост, в котором рассказала, что, находясь в Африке, успешно прошла проверку самой себя, выживая один на один с дикой природой. Однако внешний вид артистки на записи, размещенной в соцсети, сильно расстроил поклонников.

    Подписчики обратили внимание, что на видео Королева изображена без фильтров, и многих огорчил внешний облик певицы.

    «Фу, какая страшная! И кожа ужасная. Вот действительно косметика творит чудеса», — писали в комментариях пользователи.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

    Также Королеву раскритиковали по поводу ее выбора места для выживания: «Зачем так далеко? В деревню! Там, где нет дорог и магазинов», «А вы не хотите попробовать выжить на зарплату врача или учителя?», — высказались фанаты.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

     Читайте также: К этим фото стоит приглядеться. Самое интересное кроется на заднем плане
    Теги: знаменитости российская певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies