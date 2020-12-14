Экс-солистку Spice Girls собирались убить прямо на сцене

«Он угрожал застрелить меня»

Экс-солистка Spice Girls Джери Халлиуэлл чуть не подверглась атаке гомофоба Дэвида Коупленда из-за ее дружбы с представителем нетрадиционной ориентации – певцом Джорджем Майклом.

В 1998 году исполнительница отделилась от группы и начала сольную карьеру. Перед ее выступлением на премии Brit Awards британская полиция предупредила, что на нее готовится покушение.

Однако Джери не испугалась и вышла на сцену. «Еще до моего первого выступления в качестве сольного исполнителя Коупленд пригрозил мне смертью. Он угрожал застрелить меня. А еще он ненавидел меня за то, что я тусовалась с геями и в частности дружила с Джорджем Майклом», – сказала певица.

Халлиуэлл повезло, и она не стала жертвой сумасшедшего. Он в течение двух недель в 1999-м устраивал взрывы по Великобритании, в результате которых погибло три человека. После его приговорили к 6 пожизненным заключениям!

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.