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    Жизнь

    Экс-солистку Spice Girls собирались убить прямо на сцене

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    Экс-солистка Spice Girls Джери Халлиуэлл - Экс-солистку Spice Girls собирались убить прямо на сцене
    Экс-солистка Spice Girls Джери Халлиуэлл

    «Он угрожал застрелить меня»

    Экс-солистка Spice Girls Джери Халлиуэлл чуть не подверглась атаке гомофоба Дэвида Коупленда из-за ее дружбы с представителем нетрадиционной ориентации – певцом Джорджем Майклом.

    В 1998 году исполнительница отделилась от группы и начала сольную карьеру. Перед ее выступлением на премии Brit Awards британская полиция предупредила, что на нее готовится покушение.

    Однако Джери не испугалась и вышла на сцену. «Еще до моего первого выступления в качестве сольного исполнителя Коупленд пригрозил мне смертью. Он угрожал застрелить меня. А еще он ненавидел меня за то, что я тусовалась с геями и в частности дружила с Джорджем Майклом», – сказала певица.

    Халлиуэлл повезло, и она не стала жертвой сумасшедшего. Он в течение двух недель в 1999-м устраивал взрывы по Великобритании, в результате которых погибло три человека. После его приговорили к 6 пожизненным заключениям!

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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