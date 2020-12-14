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    Шоу-биз

    Восьмилетнюю дочь Бейонсе номинировали на «Грэмми»

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    Американские поп-звезды Бейонсе и Jay-Z с дочерью - Восьмилетнюю дочь Бейонсе номинировали на «Грэмми»
    Американские поп-звезды Бейонсе и Jay-Z с дочерью

    Бейонсе стала лидером по количеству номинаций «Грэмми»

    Дочь Бейонсе и Jay-Z Блю Айви Картер впервые получила номинацию «Грэмми». 8-летняя Картер записала вместе с Бейонсе песню Brown Skin Girl, вошедший в трек-лист «Короля льва» (2019). Клип на сингл поборется с Life is Good Future и Дрейка, Lockdown Андерсона Паака, Adore You Гарри Стайлза и Goliath от Woodkid за звание лучшего.

    Отметим, в этот раз Бейонсе стала лидером по количеству номинаций «Грэмми». Что понравилось далеко не всем… Напомним, 63-я церемонию «Грэмми» проведет Тревор Ноа 31 января.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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