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    Шоу-биз

    Стали известны результаты жеребьевки полуфиналистов Национального отбора на Евровидение

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    Стали известны результаты жеребьевки полуфиналистов Национального отбора на Евровидение

    Ведущим прямых эфиров станет Сергей Притула, члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов

    Сегодня провели жеребьевку полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2020. Порядок выступлений участников в первом и втором полуфиналах (8 и 15 февраля) будет следующим:

    1-й полуфинал (8 февраля):

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    1. Группа [О]

    2. Jerry Heil

    3. Katya Chilly

    4. Krutь

    5. Go-A

    6. Cloudless

    7. Gio

    8. Assol

    2-й полуфинал (15 Февраля):

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    1. Moonzoo Feat. F.M.F. Sure

    2. Fo Sho

    3. Элина Иващенко

    4. Александр Порядинский

    5. Garna

    6. Khayat

    7. David Axelrod

    8. Tvorchi

    Кто из артистов будет представлять Украину на Евровидении в Нидерландах, станет известно в финале Национального отбора 22 февраля в эфире телеканалов СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

     Читайте также: Объявлен полный список полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2020

     

     

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