Стали известны результаты жеребьевки полуфиналистов Национального отбора на Евровидение



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ведущим прямых эфиров станет Сергей Притула, члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов

Сегодня провели жеребьевку полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2020. Порядок выступлений участников в первом и втором полуфиналах (8 и 15 февраля) будет следующим:

1-й полуфинал (8 февраля):

1. Группа [О]

2. Jerry Heil

3. Katya Chilly

4. Krutь

5. Go-A

6. Cloudless

7. Gio

8. Assol

2-й полуфинал (15 Февраля):

1. Moonzoo Feat. F.M.F. Sure

2. Fo Sho

3. Элина Иващенко

4. Александр Порядинский

5. Garna

6. Khayat

7. David Axelrod

8. Tvorchi

Кто из артистов будет представлять Украину на Евровидении в Нидерландах, станет известно в финале Национального отбора 22 февраля в эфире телеканалов СТБ и UA: ПЕРШИЙ.