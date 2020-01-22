Стали известны результаты жеребьевки полуфиналистов Национального отбора на Евровидение
Ведущим прямых эфиров станет Сергей Притула, члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов
Сегодня провели жеребьевку полуфиналистов Национального отбора на Евровидение-2020. Порядок выступлений участников в первом и втором полуфиналах (8 и 15 февраля) будет следующим:
1-й полуфинал (8 февраля):
1. Группа [О]
2. Jerry Heil
3. Katya Chilly
4. Krutь
5. Go-A
6. Cloudless
7. Gio
8. Assol
2-й полуфинал (15 Февраля):
1. Moonzoo Feat. F.M.F. Sure
2. Fo Sho
3. Элина Иващенко
4. Александр Порядинский
5. Garna
6. Khayat
7. David Axelrod
8. Tvorchi
Кто из артистов будет представлять Украину на Евровидении в Нидерландах, станет известно в финале Национального отбора 22 февраля в эфире телеканалов СТБ и UA: ПЕРШИЙ.