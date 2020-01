Эминем побил собственный рекорд по скорости читки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В треке Godzilla с нового альбома рэпер за 30 секунд произнес 229 слов Фото: instagram.com/eminem/

Несколько дней назад Эминем неожиданно выпустил новый альбом Music to Be Murdered By

Эминем установил новый рекорд по скорости читки – в треке Godzilla с нового альбома Music to Be Murdered By он произнес 229 слов (339 слогов) за 30 секунд – это около 7,6 слова или 11,3 слога в секунду.

Предыдущие мировые рекорды по скорости чтения рэпа тоже принадлежали ему — в треке Majesty (записан совместно с Ники Минаж) он произнес 10,3 слога в секунду, а в песне Rap God он зачитал со скоростью 9,6 слога в секунду.