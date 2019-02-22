Стало известно, кого в «Капитане Марвел» сыграла Аннетт Бенинг



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Аннетт Бенинг

Актриса рассказала о своей роли в будущем блокбастере на шоу Стивена Колберта

Аннетт Бенинг на шоу Стивена Колберта рассказала, что в фильме «Капитан Марвел» ей досталась роль Высшего Разума — богоподобного существа и лидера расы крии. Это искуственный интеллект, который содержит знания крии за миллион лет. В комиксах он изображён в виде компьютера, но в фильме примет форму человека.

Актриса представила отрывок из фильма, в котором Высший Разум встречается с главной героиней Кэрол Денверс (Бри Ларсон).

Крии — раса инопланетян, которую придумали Стэн Ли и Джек Кирби. Они впервые появились на страницах комиксов в январе 1967 года. К этому народу принадлежит Ронан Обвинитель (Ли Пейс), знакомый зрителю по первым «Стражам Галактики». Персонаж вернётся в «Капитане Марвел», так как действие фильма происходит в 1990-е.

Кэрол Денверс в результате инцидента, изменившего её генетический код, стала наполовину крии.

Главными врагами этого народа являются скруллы. Их лидера Талоса в фильме сыграл Бен Мендельсон. В фильме также снимались Сэмюэл Л. Джексон, Джуд Лоу, Кларк Грегг, Лашана Линч и другие.

Недавно Аннетт Бенинг появилась на экранах в экранизации пьесы Антона Чехова «Чайка».

Джерело: Киноафиша