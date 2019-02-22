  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Стало известно, кого в «Капитане Марвел» сыграла Аннетт Бенинг

    • Розсилка
    Аннетт Бенинг - Стало известно, кого в «Капитане Марвел» сыграла Аннетт Бенинг
    Аннетт Бенинг

    Актриса рассказала о своей роли в будущем блокбастере на шоу Стивена Колберта

    Аннетт Бенинг на шоу Стивена Колберта рассказала, что в фильме «Капитан Марвел» ей досталась роль Высшего Разума — богоподобного существа и лидера расы крии. Это искуственный интеллект, который содержит знания крии за миллион лет. В комиксах он изображён в виде компьютера, но в фильме примет форму человека.

    Актриса представила отрывок из фильма, в котором Высший Разум встречается с главной героиней Кэрол Денверс (Бри Ларсон). 

    Крии — раса инопланетян, которую придумали Стэн Ли и Джек Кирби. Они впервые появились на страницах комиксов в январе 1967 года. К этому народу принадлежит Ронан Обвинитель (Ли Пейс), знакомый зрителю по первым «Стражам Галактики». Персонаж вернётся в «Капитане Марвел», так как действие фильма происходит в 1990-е.

    Кэрол Денверс в результате инцидента, изменившего её генетический код, стала наполовину крии.

    Главными врагами этого народа являются скруллы. Их лидера Талоса в фильме сыграл Бен Мендельсон. В фильме также снимались Сэмюэл Л. Джексон, Джуд Лоу, Кларк Грегг, Лашана Линч и другие.

    Недавно Аннетт Бенинг появилась на экранах в экранизации пьесы Антона Чехова «Чайка». 

    Джерело: Киноафиша

    Читайте також
    знаменитости кино актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ