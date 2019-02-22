  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Из-за фильма о Майкле Джексоне на телеканал HBO подали иск в размере $100 миллионов

    • Розсилка
    Майкл Джексон - Из-за фильма о Майкле Джексоне на телеканал HBO подали иск в размере $100 миллионов
    Майкл Джексон
    lemonade.style

    В иске главные герои документального фильма Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон названы лжесвидетелями

    Наследники Майкла Джексона подали иск в размере $100 миллионов на телеканал HBO из-за предстоящей премьеры документального фильма «Покидая Нетландию» (Leaving Neverland). В нем двое мужчин рассказывают, что в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны певца.

    Согласно иску, показ «Покидая Нетландию» нарушает договор 1992 года. Тогда телеканал транслировал концерт Майкла Джексона в Бухаресте и заключил соглашение, которое не позволяет порочить имя музыканта в будущем. В заявлении документалка названа «потоком непроверенной и однобокой информации, бессовестно эксплуатирующей невиновного человека, который уже не может защититься», а двое ее героев — лжесвидетелями. Руководство телеканала заявило, что намерено показать фильм 3 и 4 марта, несмотря на поданный иск.

    В 2005 году Джексон, обвиняемый в растлении малолетних, был полностью оправдан. Его представители выступили против показа картины на кинофестивале Sundance в январе. Они заявили, что фильм использует обвинения в насилии, чтобы очернить музыканта. Тем не менее премьера на Sundance все же состоялась.

    Джерело: Bird In Flight

    Читайте також
    Майкл Джексон знаменитости кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ