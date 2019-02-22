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    Жизнь

    Эмили Ратаковски перепутала Россию и Украину

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    Эмили Ратажковски - Эмили Ратаковски перепутала Россию и Украину
    Эмили Ратажковски
    instagram.com/emrata

    Модель снялась для двух обложек глянцевых изданий

    Принимая участие в съемках для глянцевых журналов практически в режиме нон-стоп, знаменитости едва ли обращают внимание на то, в каких странах эти изображения публикуют.

    Эмили Ратаковски дала интервью и снялась для Harper's Bazaar. Журналы с ее изображением на обложке вышли сразу в двух странах - в Японии и Украине. Сообщить об этом модель и актриса решила поклонникам на своей страничке в Instagram, выложив снимки и подписав фото, правда... допустив ошибку.

    «Спасибо Карин Ройтфельд и Марио Сорренти за эти международные обложки! Harper’s Bazaar Russia и Harpers Bazaar Japan!»- написала Эмили в соцсети.

    Подписчики Эмили тут же указали на ошибку, оставив почти 1,5 тысячи комментариев на эту тему, но за прошедшие с публикации сутки звезда так и не исправила подпись. 

    «Могу предположить, что вышел этот номер на Украине, но предназначен и для России и для Белоруссии, и конечно же для Украины. Везде же люди понимают русский язык. Могу ошибаться, не настаиваю», «Не знает для какого журнала снималась, зато прекрасно знает, как раздеться. Мозгов просто ноль у этой дамочки!», - отметили пользователи сети в комментариях.

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