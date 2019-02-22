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    Шоу-биз

    Вуди Аллен занялся съемками нового фильма

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    Вуди Аллен&nbsp; - Вуди Аллен занялся съемками нового фильма
    Вуди Аллен 

    Режиссер Вуди Аллен, который в прошлом году отпраздновал 83-летие, работает над новым фильмом

    Съемки картины пройдут в Испании. Финансированием проекта занимается местная компания Mediapro.

    Компания согласилась поддержать новую картину несмотря на все скандалы вокруг Вуди Аллена.

    «Мы сотрудничаем с Алленом на протяжении 10 лет. Как и во всех проектах, которыми мы занимаемся, мы судим о человеке по его работе», — объяснили свое решение представители Mediapro.

    Детали будущей ленты держат в секрете. Пока нет никакой информации о том, кто может сыграть в новом проекте Вуди Аллена.

    Напомним, ранее режиссер подал в суд на компанию Amazon Studios. Причиной иска послужило то, что сервис нарушил условия сделки и отказался от контракта на 4 фильма Аллена из-за того, что пресса снова вспомнила историю, когда режиссера обвинили в сексуальных домогательствах к его приемной дочери (обвинения появились в 1993 году, дело было закрыто из-за отсутствия доказательств).

    Джерело: Buro 24/7

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