Вуди Аллен занялся съемками нового фильма



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Вуди Аллен

Режиссер Вуди Аллен, который в прошлом году отпраздновал 83-летие, работает над новым фильмом

Съемки картины пройдут в Испании. Финансированием проекта занимается местная компания Mediapro.

Компания согласилась поддержать новую картину несмотря на все скандалы вокруг Вуди Аллена.

«Мы сотрудничаем с Алленом на протяжении 10 лет. Как и во всех проектах, которыми мы занимаемся, мы судим о человеке по его работе», — объяснили свое решение представители Mediapro.

Детали будущей ленты держат в секрете. Пока нет никакой информации о том, кто может сыграть в новом проекте Вуди Аллена.

Напомним, ранее режиссер подал в суд на компанию Amazon Studios. Причиной иска послужило то, что сервис нарушил условия сделки и отказался от контракта на 4 фильма Аллена из-за того, что пресса снова вспомнила историю, когда режиссера обвинили в сексуальных домогательствах к его приемной дочери (обвинения появились в 1993 году, дело было закрыто из-за отсутствия доказательств).

Джерело: Buro 24/7