  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Стало известно, сколько заработала самая высокооплачиваемая модель 2020 года

    • Розсилка
    Модель Кара Делевинь - Стало известно, сколько заработала самая высокооплачиваемая модель 2020 года
    Модель Кара Делевинь
    instagram.com/caradelevingne/

    Пятерку самых высокооплачиваемых знаменитостей закрыла 30-летняя Журдан Данн

    Как сообщает издание The Sun, актриса и модель Кара Делевинь оказалась самой состоятельной моделью Британии в 2020 году. Ее состояние, которое оценивалось в в 30,2 млн фунтов стерлингов, за прошлый год выросло еще 15,7 млн.

    Следом за Карой, на втором месте рейтинга расположилась 46-летняя Кейт Мосс. Ее состояние выросло на 9 миллионов. Далее 33-летняя Рози Хантингтон-Уайтли (8 млн) и 50-летняя Наоми Кэмпбел (5 млн фунтов стерлингов).

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Стало известно, сколько заработала самая высокооплачиваемая модель 2020 года
    Стало известно, сколько заработала самая высокооплачиваемая модель 2020 года
    Стало известно, сколько заработала самая высокооплачиваемая модель 2020 года
    Стало известно, сколько заработала самая высокооплачиваемая модель 2020 года
    Стало известно, сколько заработала самая высокооплачиваемая модель 2020 года
    Стало известно, сколько заработала самая высокооплачиваемая модель 2020 года
    Стало известно, сколько заработала самая высокооплачиваемая модель 2020 года
    Стало известно, сколько заработала самая высокооплачиваемая модель 2020 года
    Стало известно, сколько заработала самая высокооплачиваемая модель 2020 года
    Стало известно, сколько заработала самая высокооплачиваемая модель 2020 года
    Стало известно, сколько заработала самая высокооплачиваемая модель 2020 года
    Стало известно, сколько заработала самая высокооплачиваемая модель 2020 года
    Стало известно, сколько заработала самая высокооплачиваемая модель 2020 года
    instagram.com/caradelevingne/

    Пятерку самых высокооплачиваемых знаменитостей закрыла 30-летняя Журдан Данн, которая в 2020 году добавила к уже имеющимся 9,5 млн еще 2,2 млн.

    Ранее «Скотч» показывал впечатляющие фото немецкой пенсионерки, которая набила первое тату в 50 и потом не смогла остановиться.

    Все началось в 2015 году, когда Кирстен, проработавшая таксистом огромную часть жизни, решила сделать свою первую татуировку, чтобы «добавить немного цвета». С того момента одна маленькая наколка переросла в настоящую одержимость. Всего за пять лет тело женщины превратилось в холст, расписанный тату.

     Читайте также: Девушку травили в школе за необычную внешность. Теперь она зарабатывает почти миллион в месяц
    Теги: знаменитости актриса модель самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies