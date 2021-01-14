Стало известно, сколько заработала самая высокооплачиваемая модель 2020 года

Пятерку самых высокооплачиваемых знаменитостей закрыла 30-летняя Журдан Данн

Как сообщает издание The Sun, актриса и модель Кара Делевинь оказалась самой состоятельной моделью Британии в 2020 году. Ее состояние, которое оценивалось в в 30,2 млн фунтов стерлингов, за прошлый год выросло еще 15,7 млн.

Следом за Карой, на втором месте рейтинга расположилась 46-летняя Кейт Мосс. Ее состояние выросло на 9 миллионов. Далее 33-летняя Рози Хантингтон-Уайтли (8 млн) и 50-летняя Наоми Кэмпбел (5 млн фунтов стерлингов).

Пятерку самых высокооплачиваемых знаменитостей закрыла 30-летняя Журдан Данн, которая в 2020 году добавила к уже имеющимся 9,5 млн еще 2,2 млн.

Ранее «Скотч» показывал впечатляющие фото немецкой пенсионерки, которая набила первое тату в 50 и потом не смогла остановиться.

Все началось в 2015 году, когда Кирстен, проработавшая таксистом огромную часть жизни, решила сделать свою первую татуировку, чтобы «добавить немного цвета». С того момента одна маленькая наколка переросла в настоящую одержимость. Всего за пять лет тело женщины превратилось в холст, расписанный тату.