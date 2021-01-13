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    Курьез

    «Крепкого орешка» выгнали из магазина за отказ надеть маску

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    «Крепкого орешка» выгнали из магазина за отказ надеть маску

    Сотрудник магазина попросил артиста уйти

    Голливудского актера Брюса Уиллиса выгнали из магазина в Лос-Анджелесе за отказ надеть медицинскую маску. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник.

    65-летний артист появился без маски в аптеке сети Rite Aid. Очевидцы рассказали, что на шее у Уиллиса была бандана, которую тот с легкостью мог бы натянуть на лицо и использовать в качестве замены медицинскому средству защиты, однако актер не стал этого делать. Сотрудник магазина попросил артиста уйти. Уиллис покинул аптеку без покупок, на выходе его сняли папарацци.

    Артист признался в комментарии People, что «совершил ошибку в суждении». Он призвал людей следовать мерам безопасности и продолжать носить маски.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Энтони Хопкинс отметил 45-летие трезвости. Актер признался, что его жизнь катилась под откос, и рассказал, что напился практически до смерти.

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес
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