Бєлєнь вперше назвала причину розставання з «Холостяком» Тереном

Бєлєнь зауважила, що не підтримує контакт з Тереном

Інна Бєлєнь, переможниця шоу «Холостяк 13», вперше висловилася щодо причин розриву стосунків із ветераном війни Олександром Тереном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на її сторінку в Instagram.

Бєлєнь зауважила, що не підтримує контакт з Тереном. Однак вона зазначила, що про стосунки не шкодує.

«Ми не спілкуємось взагалі. Спілкування це про взаємообмін, а не вигоду. Скажу, що не зійшлись характерами. Я не жалкую ні про що, я була щасливою і живою, я відчувала емоції, у мене були почуття тому все так, як мало бути», – сказала Інна Бєлєнь.

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Нагадаємо, що у лютому Олександр Терен та Інна Бєлєнь офіційно оголосили про розставання. Про це вони повідомили у спільному дописі в Іnstagram. Пара пригадала першу зустріч на вокзалі, побачення на «Холостяку» та емоції, які «залишаться в пам'яті назавжди». Олександр та Інна подякували одне одному за прожиті моменти та щирість, однак надалі вони рухатимуться у житті окремо.

Згодом «Холостяк» Олександр Терен закликав свою колишню обраницю Інну Бєлєнь дати йому спокій та «йти далі окремо без вигаданих сварок та інтриг».

Також герой 13 сезону шоу «Холостяк» Олександр «Терен» Будько прокоментував публічну суперечку зі своєю колишньою обраницею Інною Бєлєнь та поділився, що для нього було складним на проєкті. «Терен» зізнався, що не вірить у кохання з першого погляду і потребує часу, щоб закохатися. А за короткий час зйомок проєкту складно «відчути шалене кохання».