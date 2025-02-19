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«Холостяк» Терен розповів про свої тату й похизувався оголеними фото

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Терен розповів, що своє перше татуювання набив у 18 років
фото: tsvit_terenu/Instagram

«Холостяк» зазначив, що не вкладає ніяких сенсів у свої тату

Ветеран війни та «Холостяк» Олександр Терен похизувався своїм пресом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram Терена.

Олександр Терен поділився серією фото, де позує лише в шортах, і розповів, що своє перше татуювання зробив у 18 років. Вибираючи ескіз у гуртожитку, він випадково натрапив на зображення вовка.

«Холостяк» Терен розповів про свої тату й похизувався оголеними фото фото 1
фото: tsvit_terenu/Instagram

«Перше тату я зробив у 18 років. Довго обирав, переглядав сотні картинок на другому поверсі свого ліжка в гуртожитку, аж поки не натрапив на вовка. Він одразу мені сподобався, я пошукав майстра і невдовзі на лівому біцепсі зʼявилося перше тату», – йдеться у дописі.

Ветеран зауважив, що спочатку планувалося лише одне тату. За його словами, воно виглядало надто самотньо, тому довелося робити нові.

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Допис, поширений Олександр Терен (@tsvit_terenu)

«За рік я заповнив рукав, найдовший сеанс тривав близько дев’яти годин. Згодом з’являлися нові тату, і поступово вся права нога теж була зафарбована. Але життя розставило свої акценти – велика частина тату втрачена. А ще казали, що вони не виводяться!», – пожартував Терен.

«Холостяк» зазначив, що не вкладає ніяких сенсів у тату. Він додав, що для нього вони просто красиві малюнки або спогади:

«Холостяк» Терен розповів про свої тату й похизувався оголеними фото фото 2
фото: tsvit_terenu/Instagram

«Ще до першого тату я вирішив, що не вкладатиму в них високі чи таємничі сенси. Я постійно розвиваюся, змінююся, і мої думки теж не стоять на місці. Не хотілося прив’язувати до татуювань щось конкретне, що може втратити актуальність. Тож для мене це просто красиві малюнки або спогади. А якщо в чомусь і є сенс, то він такий же незмінний, як те, що земля кругла».

Раніше Олександр Терен та Інна Бєлєнь офіційно оголосили про розставання. Пара пригадала першу зустріч на вокзалі, побачення на «Холостяку» та емоції, які «залишаться в пам'яті назавжди». Олександр та Інна подякували одне одному за прожиті моменти та щирість, однак надалі вони рухатимуться у житті окремо.

Як відомо, 1 листопада, відбулася прем'єра 13 сезону романтичного шоу «Холостяк», головним героєм якого був ветеран Олександр Будько за позивним Терен. За серце військовослужбовця у проєкті боролися 12 дівчат.

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Теги: Instagram Холостяк СТБ фото

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