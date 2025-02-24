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Учасниця шоу «Холостяк-12» виходить заміж і показала свою обручку (фото)

Катерина Чернишова
glavcom.ua
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Марина Голд виходить заміж
фото з відкритих джерел

Пара заручилася після п'яти місяців стосунків

Півфіналістка шоу «Холостяк-12» Марина Голд виходить заміж. Пропозицію косметологиня отримала від свого обранця на Гаваях. Радісними моментами події дівчина поділилася у своєму інстаграм.

Марина Голд виходить заміж
Марина Голд виходить заміж
фото: instagram/marynagold1

Коханий освідчився Марині Голд під час їхнього відпочинку на березі Тихого Океану. На фото обраниця позує з нареченим та показує розкішну обручку. Також у соцмережах опубліковане відео моменту освідчення. Чоловік став на одне коліно та дістав обручку, а Марина відповіла заповітне «так». Відомо, що закохані заручилися після п'яти місяців стосунків.

Учасниця
Учасниця " -12="

У своїх соцмережах блогерка зізнається: «Нам лише п'ять місяців. Не можу сказати, що я не здогадувалася про освідчення, тому що ми знали, що ми ідеальна пара одне для одного. Ми так часто з тобою говорили про майбутнє, про весілля і це були не просто слова. Ти, як завжди, все показуєш вчинками. Від першого дня ти просто взяв мене у своє життя, і я просто розтанула та йду за тобою. Я на тебе чекала все життя».

Марина Голд брала участь в 12 сезоні шоу «Холостяк» , у ході якого дівчата боролися за серце Алекса Топольського. Дівчина покинула проєкт за крок до фіналу. Натомість у Алекса пара також не склалася. З початком повномасштабної війни косметологиня проживає у США.

Нагадаємо, що герой 13 сезону «Холостяк» Олександр Терен розійшовся з обраницею Інною Бєлєнь через місяць після фіналу шоу. А пізніше – прокоментував публічну суперечку.

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Теги: весілля чоловік шоу новости Холостяк СТБ відео шоу-біз одруження

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Фото

Учасниця шоу «Холостяк-12» виходить заміж і показала свою обручку (фото)
Учасниця шоу «Холостяк-12» виходить заміж і показала свою обручку (фото)
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