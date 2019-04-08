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    Шоу-биз

    Старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста выступила на церковной службе

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    Норт и Канье Уэст - Старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста выступила на церковной службе
    Норт и Канье Уэст

    Девочка вместе с Канье и другими участниками хора исполнила известную песню

    Минувшим днем 38-летняя Ким Кардашьян и 41-летний Канье Уэст побывали на традиционной воскресной церковной службе. Компанию же им составила их пятилетняя дочь Норт, которая, кажется, пошла по стопам своего отца.

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    Старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста выступила на церковной службе
    Старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста выступила на церковной службе
    Старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста выступила на церковной службе
    Старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста выступила на церковной службе
    Старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста выступила на церковной службе
    Старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста выступила на церковной службе
    Старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста выступила на церковной службе
    Старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста выступила на церковной службе
    Старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста выступила на церковной службе
    Старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста выступила на церковной службе
    Старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста выступила на церковной службе

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    Так, вчера девочка прямо в микрофон вместе с Канье и другими участниками хора исполнила известную песню Джорджа Майкла As - этот момент в Instagram сториз сняла Ким Кардашьян. В ролике видно, что Норт, одетая в ярко-оранжевый атласный костюм, совершенно не стесняется публики, подпевает и двигается в такт музыке.

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    Публикация от Kim Kardashian Snapchat (@kimkardashiansnap)

    В какой-то момент девочке даже захотелось передвинуть стойку с микрофоном поближе к центру, чтобы ее было видно всем пришедшим на службу. Этот момент особенно удивил Ким.

    Кстати, несколько недель назад Норт также оказалась в центре внимания на церковном концерте. Тогда девочка появилась на службе в черном коктейльном платье, украшенном перьями, грубых кожаных ботинках и с черной помадой на губах. Тогда многие интернет-пользователи сочли, что Ким подобрала для дочери слишком "взрослый" look.

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