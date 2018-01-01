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    Появились первые фото новорожденной дочери Ким Кардашьян

    Папарацци застали знаменитость во время посещения клиники
    В прессе обнародованы первые снимки новорожденной дочери американской телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста. Фото были сделаны папарацци после того, как Ким с коляской выходила из медицинского центра в Лос-Анджелесе. Девочка получила имя Чикаго. СМИ предполагают, что снимки были сделаны во время того, как Кардашьян возила дочь на плановый
    • Сьогодні, 10:48
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    Ким Кардашьян
    Ким Кардашьян

    Папарацци застали знаменитость во время посещения клиники

    В прессе обнародованы первые снимки новорожденной дочери американской телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста. Фото были сделаны папарацци после того, как Ким с коляской выходила из медицинского центра в Лос-Анджелесе.

    Девочка получила имя Чикаго. СМИ предполагают, что снимки были сделаны во время того, как Кардашьян возила дочь на плановый осмотр к врачу.

    На одном из фото ребенка едва можно разглядеть за коляской и одеялами, однако все же можно увидеть ее глаза, нос и губы. Хотя Ким пока не спешит показывать дочь, на днях она все же призналась, что новые вещи для третьей малышки практически не покупала.

    «У нее та же кроватка, что была у Норт и Сейнта. Да и вообще многое ей перешло по наследству от старших сестры и брата. От чего-то я сама отказалась, например, от кресла-качалки, а вместо этого теперь использую кресло со специальным пуфиком для кормления. Это гораздо удобнее», - рассказывает Ким.

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    Появились первые фото новорожденной дочери Ким Кардашьян
    Появились первые фото новорожденной дочери Ким Кардашьян
    Появились первые фото новорожденной дочери Ким Кардашьян
    Появились первые фото новорожденной дочери Ким Кардашьян
    Появились первые фото новорожденной дочери Ким Кардашьян

    Напомним, Чикаго родилась от суррогатной матери после того, как врачи заявили, что сама Кардашьян очень тяжело перенесет еще одни роды. 

    Джерело: Обозреватель

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