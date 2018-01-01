Появились первые фото новорожденной дочери Ким Кардашьян

Папарацци застали знаменитость во время посещения клиники

В прессе обнародованы первые снимки новорожденной дочери американской телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста. Фото были сделаны папарацци после того, как Ким с коляской выходила из медицинского центра в Лос-Анджелесе. Девочка получила имя Чикаго. СМИ предполагают, что снимки были сделаны во время того, как Кардашьян возила дочь на плановый



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Ким Кардашьян

Папарацци застали знаменитость во время посещения клиники

В прессе обнародованы первые снимки новорожденной дочери американской телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста. Фото были сделаны папарацци после того, как Ким с коляской выходила из медицинского центра в Лос-Анджелесе.

Девочка получила имя Чикаго. СМИ предполагают, что снимки были сделаны во время того, как Кардашьян возила дочь на плановый осмотр к врачу.

На одном из фото ребенка едва можно разглядеть за коляской и одеялами, однако все же можно увидеть ее глаза, нос и губы. Хотя Ким пока не спешит показывать дочь, на днях она все же призналась, что новые вещи для третьей малышки практически не покупала.

«У нее та же кроватка, что была у Норт и Сейнта. Да и вообще многое ей перешло по наследству от старших сестры и брата. От чего-то я сама отказалась, например, от кресла-качалки, а вместо этого теперь использую кресло со специальным пуфиком для кормления. Это гораздо удобнее», - рассказывает Ким.

Напомним, Чикаго родилась от суррогатной матери после того, как врачи заявили, что сама Кардашьян очень тяжело перенесет еще одни роды.

Джерело: Обозреватель