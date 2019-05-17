Стивен Кинг выступил с защитой последнего сезона «Игры престолов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стивен Кинг iz.ru

Писатель поделился впечатлениями от пятой серии восьмого сезона в сосцети

Петицию с требованием переснять последний сезон «Игры престолов» подписали уже 800 тыс. человек, но как минимум один известный писатель выступил на стороне сценаристов. Стивен Кинг высказался по поводу последней вышедшей серии у себя в Twitter.

«Мне очень нравится последний сезон «Игры престолов», в том числе Дени, которая слетела с катушек в Королевской гавани. Было много негатива по поводу этого поворота, но я думаю, что это только потому, что люди не хотят НИКАКОГО финала. Но, как говорится: все хорошее ...», - написал Кинг.

Каждая серия восьмого сезона «Игры престолов» вызывает бурное обсуждение. Многие поклонники сериала считают, что сценаристы слишком поспешно сворачивают некоторые линии и растягивают другие. Большое возмущение вызвала пятая серия сезона, в которой любимица многих зрителей Дэнерис Таргариен в порыве гнева уничтожает тысячи невинных людей.

Джерело: Киноафиша