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    Шоу-биз

    Стивен Кинг выступил с защитой последнего сезона «Игры престолов»

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    Стивен Кинг - Стивен Кинг выступил с защитой последнего сезона «Игры престолов»
    Стивен Кинг
    iz.ru

    Писатель поделился впечатлениями от пятой серии восьмого сезона в сосцети

    Петицию с требованием переснять последний сезон «Игры престолов» подписали уже 800 тыс. человек, но как минимум один известный писатель выступил на стороне сценаристов. Стивен Кинг высказался по поводу последней вышедшей серии у себя в Twitter.

    «Мне очень нравится последний сезон «Игры престолов», в том числе Дени, которая слетела с катушек в Королевской гавани. Было много негатива по поводу этого поворота, но я думаю, что это только потому, что люди не хотят НИКАКОГО финала. Но, как говорится: все хорошее ...», - написал Кинг.

    Каждая серия восьмого сезона «Игры престолов» вызывает бурное обсуждение. Многие поклонники сериала считают, что сценаристы слишком поспешно сворачивают некоторые линии и растягивают другие. Большое возмущение вызвала пятая серия сезона, в которой любимица многих зрителей Дэнерис Таргариен в порыве гнева уничтожает тысячи невинных людей. 

    Джерело: Киноафиша

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