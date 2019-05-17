Джордж Мартин не хотел, чтобы «Игра престолов» закончилась как «Остаться в живых»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через считанные дни, в ночь с воскресенья на понедельник, мы наконец-то узнаем, чем же закончится «Игра престолов»

Поклонники сериала надеяться, что в свое время шоураннеры прислушались к мнению создателя цикла «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Мартина – потому что у писателя есть четкое представление о том, каким финал «Игры престолов» быть не должен.

Джордж Мартин в свое время был страстным поклонником двух сериалов – «Остаться в живых» и «Звездный крейсер Галактика», однако в обоих случаях финалы его разочаровали – и он не хотел бы, чтобы его собственное детище, «Игра престолов», повторило их судьбу.

«Я смотрел «Остаться в живых» каждую неделю, пытаясь разобраться в происходящем, и, чем глубже развивался сюжет, тем чаще я повторял себе: “Надеюсь, что они припасли что-то по-настоящему крутое на финал. Надеюсь, что все это оправдается”. Так что, когда мы добрались до конца, я почувствовал, что меня обманули, – вспоминал писатель несколько лет назад в интервью New Yorker. – Я хочу дать тем, кто будет читать и смотреть «Игру престолов», нечто особенное. Что, если я испорчу концовку? Что, если я повторю «Остаться в живых»? Да они же придут за мной с вилами и факелами!»

Пока что «с вилами и факелами» поклонники «Игры престолов» собираются идти разве что на шоураннеров – да и то в интернете, собрав уже под миллион подписей под петицией признать некомпетентность Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса и переснять восьмой сезон сериала. Действительно ли «Игра престолов» повторит судьбу «Остаться в живых» и перечеркнет почти 10-летнюю историю разочаровывающим финалом, узнаем уже совсем скоро – в ночь с воскресенья на понедельник, 20 мая.

Джерело: popcornnews