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    Дочь Сильвестра Сталлоне в коротком платье взволновала фанатов (фото)

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    Дочь американского актера Сильвестра Сталлоне, модель София - Дочь Сильвестра Сталлоне в коротком платье взволновала фанатов (фото)
    Дочь американского актера Сильвестра Сталлоне, модель София
    instagram.com/sophiastallone/

    Пользователи сети принялись хвалить внешний вид девушки

    Дочь американского актера и кинорежиссера Сильвестра Сталлоне, модель София, поделилась снимками в откровенном наряде и взволновала фанатов. Серия фото появилась на ее странице в Instagram.

    На размещенных кадрах 24-летняя знаменитость запечатлена в черном кожаном платье длины мини без бретелей. Ее образ дополнили золотистые серьги. Волосы звезды собраны в высокий пучок, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах. На первом снимке девушка снялась, сидя в автомобиле, а на втором — на ступенях вместе с своей собакой Бастером (Buster).

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    Дочь Сильвестра Сталлоне в коротком платье взволновала фанатов (фото)
    Дочь Сильвестра Сталлоне в коротком платье взволновала фанатов (фото)
    Дочь Сильвестра Сталлоне в коротком платье взволновала фанатов (фото)

    На видео, завершающем подборку, звезда сняла себя в зеркале, демонстрируя лохматые волосы. «От балерины до куклы-тролля. Клянусь, гремлин на последнем ролике не кусается», — подписала она пост.

    Пользователи сети принялись хвалить внешний вид Сталлоне. «Огненная девушка», «Я в восторге от тебя и твоей фигуры», «Очень красивая», «отрясающая девушка», «Я восхищаюсь твоей неземной красотой», — писали они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

    Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Дочь Сильвестра Сталлоне в коротком платье взволновала фанатов (фото)