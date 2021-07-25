Как невеста. Беременная Катя Осадчая в белом платье очаровала фанатов (фото)

Звезда сияла на «Вечере премьер»

22 июля состоялись съемки грандиозного концерта «Вечер премьер с Екатериной Осадчей. Летняя серия», на котором украинские звезды представили премьеры своих песен. Ведущей шоу традиционно стала Катя Осадчая, которая поразила всех нежным и изысканным образом. Ведущая находится в положении, и ее уже достаточно большой животик выгодно скрывало платье свободного кроя.

На своей странице в Instagram Катя Осадчая написала:

«Вечер премьер. Летняя серия». Наш белый вечер над Днепром удался. Спасибо всем артистам и всей большой команде, работавшей над шоу! Телевизионную версию смотрите уже в августе, накануне Дня Независимости. До встречи в эфире.

На «Вечере премьер» Екатерина Осадчая сияла в белоснежном длинном платье из атласа с небольшим шлейфом. Зону декольте и плечи украшали шлейки, украшенные блестящими камнями. Образ дополнили лаконичные белые туфли.

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