Стюардесса эффектно свесилась с багажной полки и впечатлила подписчиков пышными ягодицами



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Американская стюардесса Брианна Бернетт instagram.com/briannachrstine/

На кадре видно, что сотрудница авиакомпании залезла на багажную полку с головой

Американская стюардесса сделала эффектный снимок на борту самолета и впечатлила им подписчиков. Соответствующей публикацией бортпроводница Брианна Бернетт (Brianna Burnett) поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На кадре видно, что сотрудница авиакомпании залезла на багажную полку с головой, свесив оттуда вниз ноги и нижнюю часть тела.

instagram.com/briannachrstine/

Подписчики Бернетт оценили ее фотографию в комментариях. «Эффектно», «Ты застряла?», «С тобой, наверно, так весело работать», «Просто прекрасна», «Как это мило», «Красивые ноги!» — писали они.

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