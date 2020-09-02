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    Шоу-биз

    Стюардесса эффектно свесилась с багажной полки и впечатлила подписчиков пышными ягодицами

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    Американская стюардесса Брианна Бернетт - Стюардесса эффектно свесилась с багажной полки и впечатлила подписчиков пышными ягодицами
    Американская стюардесса Брианна Бернетт
    instagram.com/briannachrstine/

    На кадре видно, что сотрудница авиакомпании залезла на багажную полку с головой

    Американская стюардесса сделала эффектный снимок на борту самолета и впечатлила им подписчиков. Соответствующей публикацией бортпроводница Брианна Бернетт (Brianna Burnett) поделилась в своем Instagram-аккаунте.

    На кадре видно, что сотрудница авиакомпании залезла на багажную полку с головой, свесив оттуда вниз ноги и нижнюю часть тела.

    screenshot_8_30
    instagram.com/briannachrstine/

    Подписчики Бернетт оценили ее фотографию в комментариях. «Эффектно», «Ты застряла?», «С тобой, наверно, так весело работать», «Просто прекрасна», «Как это мило», «Красивые ноги!» — писали они.

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