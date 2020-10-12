Супермодель, исчезнувшую год назад, нашли в бразильских трущобах



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Модель Элоиза Фонтес

В начале прошлого года Элоиза уже пропадала из своего жилья на Манхэттене

Модель Элоиза Фонтес, в портфолио которой — обложки Elle, Glamour и Grazia, а также сотрудничество с Dolce & Gabbana, найдена в трущобах Бразилии спустя год после исчезновения из своего дома в Нью-Йорке.

Как сообщает газета Mirror, Элоиза в растерянности бродила среди жилого массива в Рио-де-Жанейро. При себе девушка имела рюкзак, в котором лежали документы о заключенных контрактах с международными модельными агентствами и отзывы фотографов. Знакомые 26-летней модели уточнили, что этот рюкзак она всегда носила с собой, так как в нем хранится «вся ее жизнь». Элоизу доставили в психиатрическую больницу, сейчас ей оказывают медицинскую помощь.

Это не первое исчезновение Фонтес, которую коллеги описывают как в целом ответственную девушку с некоторыми личными проблемами. В начале прошлого года Элоиза уже пропадала из своего жилья на Манхэттене, где давно проживает и строит карьеру. Тогда она была найдена дезориентированной в городе Уайт-Плейнс, который находится примерно в 30 минутах езды от Манхэттена. С того момента ее модельная карьера пошла под откос.

Несколько лет назад Элоиза разошлась с мужем — 38-летним манекенщиком российско-румынского происхождения Андре Бирлеану. После развода он получил опеку над семилетней дочерью пары.

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