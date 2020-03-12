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    Шоу-биз

    В фильме «Тор 4: Любовь и гром» появятся герои из «Стражей Галактики»

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    В фильме «Тор 4: Любовь и гром» появятся герои из «Стражей Галактики»

    Информацию случайно «слил» актер Вин Дизель

    Издание Comicbook сообщило, что в новой части приключений бога грома появятся персонажи из другого фильма Marvel.

    В картине «Тор 4: Любовь и гром» могут оказаться и герои из «Стражей Галактики», режиссер проекта Тайка Вайтити обещал включить их в основной сценарий.

    Информация уже подтверждена актером Вином Дизелем, у которого есть хоть и маленькая, но важная роль, ведь именно он подарил свой голос малышу Груту. По словам Вина, он невероятно рад, что Тор войдет в состав «Стражей». Хотя позже актер заметил, что скорее всего он не должен был делиться этой информацией.

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