Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без париков



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22-летняя американская миллиардерша Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner

Звезда показала свои бьюти-преображения

22-летняя звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер так часто меняет свою внешность, что поклонники уже не понимают, какая она в реальности.

Кайли опубликовала в Snapchat короткое видео, на котором она запечатлела себя в отражении зеркала в салоне стилиста. Дженнер предстала на записи без шикарных локонов, а с очень коротким каре. На волосах у корней была нанесена краска, а на лице молодой мамы практически отсутствовал мейк — только плотный тон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie Jenner News (@kyliesnapchat) 9 Мар 2020 в 4:37 PDT

Спустя несколько часов, что знаменитость провела в кресле стилиста, у нее вновь «отросли» длинные волосы медового оттенка, а на лице появился фирменный яркий макияж. Темную футболку с яркой надписью сменило ультракороткое черное платье с откровенным декольте. Кайли вернулась!