  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без париков

    • Розсилка
    22-летняя американская миллиардерша Кайли Дженнер - Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без париков
    22-летняя американская миллиардерша Кайли Дженнер
    instagram.com/kyliejenner

    Звезда показала свои бьюти-преображения

    22-летняя звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер так часто меняет свою внешность, что поклонники уже не понимают, какая она в реальности.

    Кайли опубликовала в Snapchat короткое видео, на котором она запечатлела себя в отражении зеркала в салоне стилиста. Дженнер предстала на записи без шикарных локонов, а с очень коротким каре. На волосах у корней была нанесена краска, а на лице молодой мамы практически отсутствовал мейк — только плотный тон.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Kylie Jenner News (@kyliesnapchat)

    Спустя несколько часов, что знаменитость провела в кресле стилиста, у нее вновь «отросли» длинные волосы медового оттенка, а на лице появился фирменный яркий макияж. Темную футболку с яркой надписью сменило ультракороткое черное платье с откровенным декольте. Кайли вернулась!

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без париков
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без париков
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без париков
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без париков
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без париков
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без париков
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без париков
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без париков
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без париков
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без париков
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без париков
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без париков
    Сексуальная миллиардерша Кайли Дженнер показала, как выглядит без париков
    instagram.com/kyliejenner

     Читайте также: Пышногрудая миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой (фото)

     

    знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ