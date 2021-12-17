Светлана Тарабарова объяснила, почему не показывает своих детей

Певица – мама трехлетнего Ивана и годовалой Марии

Певица Светлана Тарабарова – мама двоих детей – трехлетнего Ивана и годовалой Марии.

«У нас есть две няни-помощницы. Они очень выручают! Но в выходные няни отдыхают, а мы с мужем Алексеем вдвоем на хозяйстве», – рассказала Тарабарова в программе «Утро с Интером».

Почему Светлана какое-то время не показывала малышей публично? «У нас с мужем была договоренность: не показывать детей, пока им не исполнится год. Я не снимаю видео, когда дети плачут, кричат – не люблю такого. Иван уже может сказать мне: «Я не хочу сниматься». И я уважаю его желание».

Светлана также отлично готовит. В программе артистка поделилась рецептом семейного блюда – ухи по-херсонски. «Папа для меня настоящий герой, – говорит певица. – В тяжелые 90-е он вставал в четыре утра, шел ловить рыбу для того, чтобы было чем накормить нас всех, а потом возвращался, чтобы успеть на работу на завод. Рыба составляла 90% нашего рациона, потому что позволить себе купить мясо мы не могли. Мама готовила рыбную уху из рыбьих голов – ее вкус я помню до сих пор и просто обожаю это блюдо».