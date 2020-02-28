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    Шоу-биз

    Сыгравшая Бриенну Тарт в «Игре престолов» актриса превратилась в Гулливера (фото)

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    <p>41-летняя Гвендолин Кристи ведет довольно закрытый образ жизни</p> <div></div> - Сыгравшая Бриенну Тарт в «Игре престолов» актриса превратилась в Гулливера (фото)

    41-летняя Гвендолин Кристи ведет довольно закрытый образ жизни

    Каждый выход звезды в свет -праздник для ее фанатов

    Британская актриса Гвендолин Кристи обрела огромную популярность после роли Бриенны Тарт в знаменитом сериале «Игра престолов». Образ грубоватой девицы, который актриса воплощала на экране, не имеет ничего общего с ней самой.

    В обычной жизни Гвендолин отдает предпочтение женственным нарядам классического кроя, сидящим по фигуре. Правда из-за высокого роста - 191 сантиметр - стилистам бывает довольно сложно подобрать для Гвен достойные платья для красной дорожки.

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    Сыгравшая Бриенну Тарт в «Игре престолов» актриса превратилась в Гулливера (фото)
    Сыгравшая Бриенну Тарт в «Игре престолов» актриса превратилась в Гулливера (фото)
    Сыгравшая Бриенну Тарт в «Игре престолов» актриса превратилась в Гулливера (фото)
    Сыгравшая Бриенну Тарт в «Игре престолов» актриса превратилась в Гулливера (фото)

    Накануне, 27 февраля, Кристи попала в объективы папарацци в Париже. Звезда посещала показы в рамках Недели моды в столице Франции. После этого Гвендолин отправилась на прогулку по Парижу.

    Блондинка выбрала для выхода в свет необычный наряд. Она надела черный брючный костюм классического кроя. Как магнит притягивало к себе взгляды прохожих темное пальто с экстремально завышенными плечами. Оно будто специально увеличивало рост и без того высокой звезды.

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