Сыгравшая Бриенну Тарт в «Игре престолов» актриса превратилась в Гулливера (фото)



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41-летняя Гвендолин Кристи ведет довольно закрытый образ жизни

Каждый выход звезды в свет -праздник для ее фанатов

Британская актриса Гвендолин Кристи обрела огромную популярность после роли Бриенны Тарт в знаменитом сериале «Игра престолов». Образ грубоватой девицы, который актриса воплощала на экране, не имеет ничего общего с ней самой.

В обычной жизни Гвендолин отдает предпочтение женственным нарядам классического кроя, сидящим по фигуре. Правда из-за высокого роста - 191 сантиметр - стилистам бывает довольно сложно подобрать для Гвен достойные платья для красной дорожки.

Накануне, 27 февраля, Кристи попала в объективы папарацци в Париже. Звезда посещала показы в рамках Недели моды в столице Франции. После этого Гвендолин отправилась на прогулку по Парижу.

Блондинка выбрала для выхода в свет необычный наряд. Она надела черный брючный костюм классического кроя. Как магнит притягивало к себе взгляды прохожих темное пальто с экстремально завышенными плечами. Оно будто специально увеличивало рост и без того высокой звезды.



