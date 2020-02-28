Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали свой уютный вечер у камина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звездные супруги любят уют

Знаменитая звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов продолжает радовать фанов романтическими снимками из семейного архива. На этот раз супруги показали, как проводят вечера.

На страницах телеведущих в Instagram появилось фото, на котором влюбленные запечатлены возле камина. Екатерина и Юрий нежно смотрят друг на друга и буквально светятся счастьем. «Зимние вечера возле камина», - написала Осадчая.

Горбунов опубликовал похожий снимок и написал: "Возле хорошего камина - вечера всегда великолепны! Особенно когда есть о чем поговорить».

Поклонники звездной пары не смогли пройти мимо снимков и наперебой стали писать лестные комментарии.

«Так уютно», «Всем бы такой любви», «Так красиво и романтично», «Тепло даже от фото», «Какие вы молодцы, ребята, мурашит», «Как романтично», «Какие вы замечательные», «Когда все искренне - то всегда есть о чем поговорить. Вы очень гармоничны», «Взгляд говорит о многом», - пишут комментаторы.