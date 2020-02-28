Настя Каменских раскрыла секрет популярности своих видео в ТикТок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Настя Каменских профессионально делает видео для популярной молодежной соцсети

Украинская исполнительница, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, также продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, участиями в различных песенных шоу и поездками заграницу

Как известно, в последнее время звезда профессионально делает видео для популярной молодежной соцсети «Тик-Ток».

По этому поводу артистка даже поделилась секретами создания популярных постов и советами о том, где взять идеи для креативных кадров в специальном интервью, которое дала вчера.

instagram.com/kamenskux

«Вчера поделилась на моем мастер-классе секретиками и советами о tiktok. Я рассказала, как придумывать креативный контент, как создавать видео, где брать идеи и какие фишки я использую в tiktok!» - написала она под фото.

Подписчики поблагодарили Настю за переданый опыт.