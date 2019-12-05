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    Шоу-биз

    Сыгравшая Бриенну Тарт в «Игре престолов» актриса впервые снялась в купальнике (фото)

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    41-летняя Гвендолин Кристи снялась в пикантном образе на пляже - Сыгравшая Бриенну Тарт в «Игре престолов» актриса впервые снялась в купальнике (фото)
    41-летняя Гвендолин Кристи снялась в пикантном образе на пляже

    Американская звезда сериала «Игра престолов» впервые решилась на откровенную фотосессию

    Американская кинозвезда Гвендолин Кристи решила развеять образ «грубоватой девицы», который присвоили ей после роли в культовом сериале. Гвендолин продемонстрировала свою женственность.

    Кристи позировала в черном слитном купальнике с глубоким вырезом на груди. Она выставила вперед ногу, демонстрируя стройную фигуру. Гвендолин закинула голову назад, показывая обнаженные плечи и шею.

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    Поклонники восхитились образом звезды. «Вы очень сексуальная», «Невообразимая красотка, такие пышные формы у вас», - отметили фолловеры.

     

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