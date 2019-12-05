Сыгравшая Бриенну Тарт в «Игре престолов» актриса впервые снялась в купальнике (фото)



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41-летняя Гвендолин Кристи снялась в пикантном образе на пляже

Американская звезда сериала «Игра престолов» впервые решилась на откровенную фотосессию

Американская кинозвезда Гвендолин Кристи решила развеять образ «грубоватой девицы», который присвоили ей после роли в культовом сериале. Гвендолин продемонстрировала свою женственность.

Кристи позировала в черном слитном купальнике с глубоким вырезом на груди. Она выставила вперед ногу, демонстрируя стройную фигуру. Гвендолин закинула голову назад, показывая обнаженные плечи и шею.

Поклонники восхитились образом звезды. «Вы очень сексуальная», «Невообразимая красотка, такие пышные формы у вас», - отметили фолловеры.