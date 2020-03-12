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    Шоу-биз

    Сын основателя империи Playboy и звезда «Гарри Поттера» впервые станут родителями

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    <p>Пара сохранила интригу и не стала раскрывать, кого именно они ждут: мальчика или девочку</p> <div></div> - Сын основателя империи Playboy и звезда «Гарри Поттера» впервые станут родителями

    Пара сохранила интригу и не стала раскрывать, кого именно они ждут: мальчика или девочку

    Купер Хефнер и Скарлетт Бирн объявили о помолвке еще пять лет назад, но лишь в 2019 году сыграли свадьбу

    28-летний Купер Хефнер и его 29-летняя жена, актриса Скарлетт Бирн, в скором времени станут родителями. Для наследника основателя империи Playboy и звезды саги о «Гарри Потере» этот ребенок станет первенцем.

    Купер, который родился в браке легендарного Хью Хефнера с моделью Кимберли Конрад, поделился радостной новостью с подписчиками в Инстаграме. В скором времени мужчина станет отцом. Он опубликовал фото своей супруги, которая со счастливой улыбкой показывает округлившийся живот.

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    Сын основателя империи Playboy и звезда «Гарри Поттера» впервые станут родителями
    Сын основателя империи Playboy и звезда «Гарри Поттера» впервые станут родителями
    Сын основателя империи Playboy и звезда «Гарри Поттера» впервые станут родителями
    Сын основателя империи Playboy и звезда «Гарри Поттера» впервые станут родителями
    Сын основателя империи Playboy и звезда «Гарри Поттера» впервые станут родителями
    Сын основателя империи Playboy и звезда «Гарри Поттера» впервые станут родителями
    Сын основателя империи Playboy и звезда «Гарри Поттера» впервые станут родителями
    Сын основателя империи Playboy и звезда «Гарри Поттера» впервые станут родителями
    Сын основателя империи Playboy и звезда «Гарри Поттера» впервые станут родителями
    Сын основателя империи Playboy и звезда «Гарри Поттера» впервые станут родителями
    Сын основателя империи Playboy и звезда «Гарри Поттера» впервые станут родителями

    «Нам со Скарлетт недавно посчастливилось узнать эти радостные новости, и нам не терпится ими поделиться. Этим летом в нашей семье появится новый человек. Мы вдвоем не можем быть счастливее в ожидании третьего, самого маленького участника событий», - трогательно написал Хефнер.

     «Купер и я рады сообщить, что на подходе новый член нашей семьи. Наши сердца наполнены благодарностью и радостью, и мы не можем дождаться встречи с маленьким Хефнером», - сообщила будущая мама.

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