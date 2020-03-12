Сын основателя империи Playboy и звезда «Гарри Поттера» впервые станут родителями



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Пара сохранила интригу и не стала раскрывать, кого именно они ждут: мальчика или девочку

Купер Хефнер и Скарлетт Бирн объявили о помолвке еще пять лет назад, но лишь в 2019 году сыграли свадьбу

28-летний Купер Хефнер и его 29-летняя жена, актриса Скарлетт Бирн, в скором времени станут родителями. Для наследника основателя империи Playboy и звезды саги о «Гарри Потере» этот ребенок станет первенцем.

Купер, который родился в браке легендарного Хью Хефнера с моделью Кимберли Конрад, поделился радостной новостью с подписчиками в Инстаграме. В скором времени мужчина станет отцом. Он опубликовал фото своей супруги, которая со счастливой улыбкой показывает округлившийся живот.

«Нам со Скарлетт недавно посчастливилось узнать эти радостные новости, и нам не терпится ими поделиться. Этим летом в нашей семье появится новый человек. Мы вдвоем не можем быть счастливее в ожидании третьего, самого маленького участника событий», - трогательно написал Хефнер.

«Купер и я рады сообщить, что на подходе новый член нашей семьи. Наши сердца наполнены благодарностью и радостью, и мы не можем дождаться встречи с маленьким Хефнером», - сообщила будущая мама.