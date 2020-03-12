Меган Маркл резко высказалась о королевской семье: «Они странные, особенно Кейт»



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38-летняя Меган Маркл провела неделю в Великобритании, где впервые увиделась с членами монаршей семьи после «Мегзита» instagram.com/meghanmarkle_official/

После встречи герцогиня поняла, что не смогла бы дальше жить с родственниками 35-летнего принца Гарри

Возвращение на родину мужа для бывшей актрисы Меган Маркл было очень волнительным. Все это время Меган и Гарри полагали, что встреча с королевской семьей будет тяжелой и болезненной, но всё оказалось иначе. Герцогиню Сассекскую поразило, с какой холодностью их с мужем встретили во дворце.

«Меган сказала, что эта поездка стала подтверждением того, что они с Гарри приняли верное решение. Герцогиня не почувствовала ничего кроме напряжения и негатива. Между членами королевской семьи нет тепла. Она хочет, чтобы Арчи рос в радостной атмосфере», — рассказал близкий друг Маркл.

«Меган назвала монархов странными и добавила, что никто не обнимается в их семье. Особенно ее смутила Кейт, которая выглядела более взволнованной, чем остальные. Она даже с трудом смотрела на Меган, не говоря уже о том, чтобы завести беседу», — цитирует слова источника Daily Mail.