  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Меган Маркл резко высказалась о королевской семье: «Они странные, особенно Кейт»

    • Розсилка
    <p>38-летняя Меган Маркл провела неделю в Великобритании, где впервые увиделась с членами монаршей семьи после &laquo;Мегзита&raquo;</p> <div></div> - Меган Маркл резко высказалась о королевской семье: «Они странные, особенно Кейт»

    38-летняя Меган Маркл провела неделю в Великобритании, где впервые увиделась с членами монаршей семьи после «Мегзита»

    instagram.com/meghanmarkle_official/

    После встречи герцогиня поняла, что не смогла бы дальше жить с родственниками 35-летнего принца Гарри

    Возвращение на родину мужа для бывшей актрисы Меган Маркл было очень волнительным. Все это время Меган и Гарри полагали, что встреча с королевской семьей будет тяжелой и болезненной, но всё оказалось иначе. Герцогиню Сассекскую поразило, с какой холодностью их с мужем встретили во дворце.

    «Меган сказала, что эта поездка стала подтверждением того, что они с Гарри приняли верное решение. Герцогиня не почувствовала ничего кроме напряжения и негатива. Между членами королевской семьи нет тепла. Она хочет, чтобы Арчи рос в радостной атмосфере», — рассказал близкий друг Маркл.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Меган Маркл резко высказалась о королевской семье: «Они странные, особенно Кейт»
    Меган Маркл резко высказалась о королевской семье: «Они странные, особенно Кейт»
    Меган Маркл резко высказалась о королевской семье: «Они странные, особенно Кейт»
    Меган Маркл резко высказалась о королевской семье: «Они странные, особенно Кейт»
    Меган Маркл резко высказалась о королевской семье: «Они странные, особенно Кейт»
    Меган Маркл резко высказалась о королевской семье: «Они странные, особенно Кейт»
    Меган Маркл резко высказалась о королевской семье: «Они странные, особенно Кейт»
    Меган Маркл резко высказалась о королевской семье: «Они странные, особенно Кейт»
    Меган Маркл резко высказалась о королевской семье: «Они странные, особенно Кейт»
    Меган Маркл резко высказалась о королевской семье: «Они странные, особенно Кейт»
    Меган Маркл резко высказалась о королевской семье: «Они странные, особенно Кейт»
    Меган Маркл резко высказалась о королевской семье: «Они странные, особенно Кейт»
    Меган Маркл резко высказалась о королевской семье: «Они странные, особенно Кейт»
    Меган Маркл резко высказалась о королевской семье: «Они странные, особенно Кейт»
    Меган Маркл резко высказалась о королевской семье: «Они странные, особенно Кейт»
    Меган Маркл резко высказалась о королевской семье: «Они странные, особенно Кейт»
    instagram.com/meghanmarkle_official/

    «Меган назвала монархов странными и добавила, что никто не обнимается в их семье. Особенно ее смутила Кейт, которая выглядела более взволнованной, чем остальные. Она даже с трудом смотрела на Меган, не говоря уже о том, чтобы завести беседу», — цитирует слова источника Daily Mail.

     Читайте также: Пышногрудая миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой (фото)

     

    знаменитости Меган Маркл самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ