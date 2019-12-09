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    Шоу-биз

    Тина Кароль засветила пышную грудь и упругий пресс в соблазнительном наряде (фото)

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    <p>Смелый образ вызвал настоящую бурю среди поклонников Кароль</p> <div></div> - Тина Кароль засветила пышную грудь и упругий пресс в соблазнительном наряде (фото)

    Смелый образ вызвал настоящую бурю среди поклонников Кароль

    Певица взбудоражила фанатов откровенным образом

    Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль обожает удивлять, интриговать и будоражить своих фанатов раскованными образами в ярких нарядах. На днях, артистка решила не останавливаться и опубликовала на своей странице в Instagram новый пикантный снимок.

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    Тина Кароль засветила пышную грудь и упругий пресс в соблазнительном наряде (фото)
    Тина Кароль засветила пышную грудь и упругий пресс в соблазнительном наряде (фото)
    Тина Кароль засветила пышную грудь и упругий пресс в соблазнительном наряде (фото)
    Тина Кароль засветила пышную грудь и упругий пресс в соблазнительном наряде (фото)
    Тина Кароль засветила пышную грудь и упругий пресс в соблазнительном наряде (фото)
    Тина Кароль засветила пышную грудь и упругий пресс в соблазнительном наряде (фото)
    Тина Кароль засветила пышную грудь и упругий пресс в соблазнительном наряде (фото)
    instagram.com/tina_karol/

    На фото Тина запечатлена в черных брюках с высокой талией и бюстгальтере такого же цвета. На одно плечо она накинула пиджак и чувственно прикрыла рот и часть лица рукой, лишь глаза пронзительно смотрят в объектив. Подобный откровенный наряд позволяет полюбоваться на пышный бюст и упругий животик звезды.

    Смелый образ вызвал настоящую бурю среди поклонников Кароль и они засыпали певицу восторженными отзывами.

     

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