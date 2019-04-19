Танцы на крыле самолета: Монатик выпустил яркий клип



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Монатик

В новом клипе артист показал десять лет своей жизни

Украинский артист и вокальный тренер проекта «Голос Країни» Монатик представил клип на песню «Love It Ритм». По словам исполнителя, эта музыкальная композиция станет заглавным треком большого шоу, которое Монатик запланировал на начало лета.

Над музыкальным видео работала режиссер Таню Муиньо, с которой Монатик уже сотрудничал ранее. В клипе полно диких танцев в самых неожиданных интерьерах – от лунных кратеров до Дикого Запада.

«Love It Ритм» - это история моего пути за десять лет жизни в Киеве, с первого шага до сегодняшнего дня. Я, порой, себя действительно чувствовал, как инопланетянин, который только переехал в столицу. Слишком отличалась эта планета от моей привычной жизни», - так прокомментировал своей новый клип Монатик.

Стоит отметить, что от новой видеоработы пришли в восторг не только поклонники артиста, но и его коллеги по шоу-бизнесу.

«Невероятный масштаб! С премьерой!», «Как круто!», - так прокомментировали в сети премьеру видеоклипа участники группы The Hardkiss и фронтфумен группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева.



