  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Яна Соломко объявила о возвращении на большую сцену

    • Розсилка
    instagram/ yana.solo - Яна Соломко объявила о возвращении на большую сцену
    instagram/ yana.solo

    Певица в личном микроблоге пообещала поклонникам, что вскоре вновь будет петь.

    Когда-то известна украинская певица Яна Соломко еще во время участия в шоу «Холостяк» запомнилась зрителям своими великолепными вокальными способностями. Вскоре после окончания проекта она всерьез занялась своей карьерой певицы и даже на протяжении определенного периода пела в популярной девичьей группе Real O.

    После замужества и рождения дочери Киры Соломко надолго отошла от творчества, но, судя по всему сейчас вновь почувствовала в себе силы и нашла вдохновение, чтобы вернуться на сцену. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Яна Соломко объявила о возвращении на большую сцену
    Яна Соломко объявила о возвращении на большую сцену
    Яна Соломко объявила о возвращении на большую сцену
    Яна Соломко объявила о возвращении на большую сцену
    Яна Соломко объявила о возвращении на большую сцену
    Яна Соломко объявила о возвращении на большую сцену
    Яна Соломко объявила о возвращении на большую сцену
    Яна Соломко объявила о возвращении на большую сцену
    Яна Соломко объявила о возвращении на большую сцену
    Яна Соломко объявила о возвращении на большую сцену
    Яна Соломко объявила о возвращении на большую сцену
    Яна Соломко объявила о возвращении на большую сцену
    Яна Соломко объявила о возвращении на большую сцену
    instagram/ yana.solo

    Читайте також

    «Спасибо большое за ваши слова, за вашу поддержку! Я буду петь, обещаю. Кто-то из вас впервые узнал что я пою. Теперь главное не разочаровать вас. Надеюсь вам понравятся наши новые работы»,- написала Яна.

    Напомним, в 2006 году Яна Соломко пришла в телевизионную программу «Шанс», где на девушку обратил внимание продюсер шоу Игорь Кондратюк. После участия в программе Игорь пригласил талантливую певицу в американский проект «Шанс». Участие в шоу такого масштаба могло бы изменить жизнь Яны, ведь певица вошла в пятерку участниц международного коллектива Glam. Правда, коллектив просуществовал недолго и распался, так и не заявив публике о себе.

     Читайте также: Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер не сдержала страсть с бойфрендом у трапа самолета (фото).


    Джерело: Viva

    Читайте також
    знаменитости Украинская музыка певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ