Яна Соломко объявила о возвращении на большую сцену



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram/ yana.solo

Певица в личном микроблоге пообещала поклонникам, что вскоре вновь будет петь.

Когда-то известна украинская певица Яна Соломко еще во время участия в шоу «Холостяк» запомнилась зрителям своими великолепными вокальными способностями. Вскоре после окончания проекта она всерьез занялась своей карьерой певицы и даже на протяжении определенного периода пела в популярной девичьей группе Real O.

После замужества и рождения дочери Киры Соломко надолго отошла от творчества, но, судя по всему сейчас вновь почувствовала в себе силы и нашла вдохновение, чтобы вернуться на сцену. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

«Спасибо большое за ваши слова, за вашу поддержку! Я буду петь, обещаю. Кто-то из вас впервые узнал что я пою. Теперь главное не разочаровать вас. Надеюсь вам понравятся наши новые работы»,- написала Яна.

Напомним, в 2006 году Яна Соломко пришла в телевизионную программу «Шанс», где на девушку обратил внимание продюсер шоу Игорь Кондратюк. После участия в программе Игорь пригласил талантливую певицу в американский проект «Шанс». Участие в шоу такого масштаба могло бы изменить жизнь Яны, ведь певица вошла в пятерку участниц международного коллектива Glam. Правда, коллектив просуществовал недолго и распался, так и не заявив публике о себе.





Джерело: Viva