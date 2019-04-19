В образе голливудской дивы: Миша Романова представила дебютный видеоклип
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Розсилка
В сольном видеоклипе на композицию Makeup экс-солистка группы «Виа Гра» предстала в образе эмансипированной скандинавской дивы
После года молчания сексапильная экс-участница группы «Виа Гра» Миша Романова представила дебютную сольную работу.
Одновременно с треком состоялась и премьера клипа.
В видео нежная субтоновая манера исполнения Миши получает контрастную визуализацию. Певица предстает в образе холодной эмансипированной девы скандинавского типа, которая отсылает зрителя к золотой эпохи Голливуда.
На своей странице в Instagram артистка поблагодарила композицию Makeup известного украинского исполнителя Макса Барских.
«Я хочу поблагодарить моего близкого человека Макса Барских за музыку, вдохновение и полет над мечтой», - трогательно написала Миша Романова.