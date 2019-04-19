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    Шоу-биз

    В образе голливудской дивы: Миша Романова представила дебютный видеоклип

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    Миша Романова - В образе голливудской дивы: Миша Романова представила дебютный видеоклип
    Миша Романова

    В сольном видеоклипе на композицию Makeup экс-солистка группы «Виа Гра» предстала в образе эмансипированной скандинавской дивы

    После года молчания сексапильная экс-участница группы «Виа Гра» Миша Романова представила дебютную сольную работу.  

    Одновременно с треком состоялась и премьера клипа.

    В видео нежная субтоновая манера исполнения Миши получает контрастную визуализацию. Певица предстает в образе холодной эмансипированной девы скандинавского типа, которая отсылает зрителя к золотой эпохи Голливуда. 

    На своей странице в Instagram артистка поблагодарила композицию Makeup известного украинского исполнителя Макса Барских.

    «Я хочу поблагодарить моего близкого человека Макса Барских за музыку, вдохновение и полет над мечтой», - трогательно написала Миша Романова.


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