Рамина Эсхакзай снова намекнула, что Козловский бисексуал



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Рамина Эсхакзай Tv.ua

Экс-возлюбленная Виталия Козловского ведущая и блогер Рамина Эсхакзай ответила на откровенные вопросы в эфире YouTube-шоу «Слава +».

У ведущего Славы Демина есть рубрика, в рамках которой он просит своих гостей соврать, отвечая на вопросы.

Когда Демин спросил, является ли Козловский бисексуалом, Рамина на несколько секунд задумалась и ответила «Нет» (а значит соврала, - прим.ред).

Рамина и Козловский встречались в 2015-2017 годах. Виталик сделал возлюбленной предложение и она ответила «Да». Трогательное видео с помолвки пара опубликовала в социальных сетях.

На одной из тусовок ведущая Катя Осадчая спросила у Рамины, как она относится к слухам о нетрадиционной сексуальной ориентации Козловского. Девушка ответила что-то странное:

«Время покажет. Сейчас такие мужчины, что непонятно какая ориентация, тем более в шоу-бизнесе. Много примеров. Сначала нормальный, а потом оказывается не на той стороне. Если Виталик не из таких и мне повезло, но, к сожалению, никто не знает, кроме него самого».

Джерело: Комсомольска Правда в Украине