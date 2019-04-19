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    Жизнь

    Рамина Эсхакзай снова намекнула, что Козловский бисексуал

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    <span>Рамина Эсхакзай</span> - Рамина Эсхакзай снова намекнула, что Козловский бисексуал
    Рамина Эсхакзай
    Tv.ua

    Экс-возлюбленная Виталия Козловского ведущая и блогер Рамина Эсхакзай ответила на откровенные вопросы в эфире YouTube-шоу «Слава +».

    У ведущего Славы Демина есть рубрика, в рамках которой он просит своих гостей соврать, отвечая на вопросы.

    Когда Демин спросил, является ли Козловский бисексуалом, Рамина на несколько секунд задумалась и ответила «Нет» (а значит соврала, - прим.ред).

    Рамина и Козловский встречались в 2015-2017 годах. Виталик сделал возлюбленной предложение и она ответила «Да». Трогательное видео с помолвки пара опубликовала в социальных сетях. 

    На одной из тусовок ведущая Катя Осадчая спросила у Рамины, как она относится к слухам о нетрадиционной сексуальной ориентации Козловского. Девушка ответила что-то странное:

    «Время покажет. Сейчас такие мужчины, что непонятно какая ориентация, тем более в шоу-бизнесе. Много примеров. Сначала нормальный, а потом оказывается не на той стороне. Если Виталик не из таких и мне повезло, но, к сожалению, никто не знает, кроме него самого». 

    Джерело: Комсомольска Правда в Украине

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