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    «Танцы со звездами». Балерина Кухар в откровенном мини зажгла паркет (видео)

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    Судья Екатерина Кухар вышла на паркет с Артуром Логаем и Анной Карелиной - «Танцы со звездами». Балерина Кухар в откровенном мини зажгла паркет (видео)

    Судья Екатерина Кухар вышла на паркет с Артуром Логаем и Анной Карелиной

    Фото: скриншот видео

    Судья вышла на паркет с Артуром Логаем и Анной Карелиной

    В одиннадцатом выпуске шоу «Танцы со звездами» судья проекта Екатерина Кухар вышла на паркет с участниками шоу. Балерина станцевала с Артуром Логаем и Анной Карелиной. Вместе они выполнили сальсу, сообщает «ТСН».

    «Друзья, для меня сегодняшний танец – это тоже вызов. Меня все привыкли видеть в пуантах. А сегодня я буду совсем другой. Я добавлю страсти», – заявила перед выступлением балерина.

    К слову, Екатерина и Анна вышли на паркет в одинаковых соблазнительных образах. Они были одеты в яркие секси-платья.

    Даже Юрий Горубнов был в шоке от такого образа балерины. Он отметил, что надеется, что Александр Стоянов не будет ревновать Екатерину.

    Ранее бывшая участница шоу «Танцы со звездами» и солистка группы Kazka призналась, как ей удалось похудеть на 20 килограммов.

    «Я бы не смогла, наверное, похудеть на 20 килограммов только физическими нагрузками… С лета начала понемногу себя ограничивать и делать физические нагрузки, кроме танцев. Это и плавание, и бег. Ограничивала я себя только во вредной пище. Я не ем сахара, мучного, я не ем жареного. Я ем овощи, фрукты, супы, рыбу», – сообщила 29-летняя Саша Зарицкая.

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    Теги: знаменитости Танцы со звездами шоу-бизнес
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    «Танцы со звездами». Балерина Кухар в откровенном мини зажгла паркет (видео)