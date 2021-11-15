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    Джамала в дерзком образе прогулялась в Италии (фото)

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    Певица Джамала - Джамала в дерзком образе прогулялась в Италии (фото)
    Певица Джамала
    instagram.com/jamalajaaa/

    Артистка удивила фанатов новыми фото

    Популярная украинская певица Джамала в своем Инстаграме опубликовала фото с уикенда в Италии. Артистка вместе с мужем посетили посетили античный город Помпеи, для прогулки по которому певица выбрала слишком эпатажный образ. Она надела кожаное мини-платье, ботфорты и колготы в сеточку.

    По словам певицы, они с любимым Бекиром планировали подняться на вулкан Везувий, однако их планы внезапно изменились. Похоже, это к лучшему, ведь даже в древнем городе Джамала чувствовала себя не слишком комфортно из-за экстремальной длины платья.

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    Джамала в дерзком образе прогулялась в Италии (фото)
    Джамала в дерзком образе прогулялась в Италии (фото)
    Джамала в дерзком образе прогулялась в Италии (фото)
    Джамала в дерзком образе прогулялась в Италии (фото)
    Джамала в дерзком образе прогулялась в Италии (фото)
    Джамала в дерзком образе прогулялась в Италии (фото)
    Джамала в дерзком образе прогулялась в Италии (фото)
    Джамала в дерзком образе прогулялась в Италии (фото)
    Джамала в дерзком образе прогулялась в Италии (фото)
    Джамала в дерзком образе прогулялась в Италии (фото)
    Джамала в дерзком образе прогулялась в Италии (фото)
    Джамала в дерзком образе прогулялась в Италии (фото)
    instagram.com/jamalajaaa/

    Под платье певица подобрала ботфорты-чулки и колготы в сеточку, которые лишь добавили ее облику дерзости. Наверх она накинула жакет с принтом «гусиная лапка». Его звезда «выгуливала» в первый вечер в Италии.

    Безусловно, образ Джамалы не обошелся без многочисленных украшений – сережек в форме сердец, подвески, колец и браслетов. В макияже она сделала акцент на глазах, накрасив уже фирменные широкие стрелки.

    Ранее Джамала показала, как выглядит без макияжа.

    Артитска опубликовала новые снимки, на которых позирует со своим домашним любимцем – собачкой.

    «На тот случай, если вы вдруг забыли, что у меня есть еще собака», – подписала фото исполнительница.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Джамала в дерзком образе прогулялась в Италии (фото)