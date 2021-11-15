Джамала в дерзком образе прогулялась в Италии (фото)

Артистка удивила фанатов новыми фото

Популярная украинская певица Джамала в своем Инстаграме опубликовала фото с уикенда в Италии. Артистка вместе с мужем посетили посетили античный город Помпеи, для прогулки по которому певица выбрала слишком эпатажный образ. Она надела кожаное мини-платье, ботфорты и колготы в сеточку.

По словам певицы, они с любимым Бекиром планировали подняться на вулкан Везувий, однако их планы внезапно изменились. Похоже, это к лучшему, ведь даже в древнем городе Джамала чувствовала себя не слишком комфортно из-за экстремальной длины платья.

Под платье певица подобрала ботфорты-чулки и колготы в сеточку, которые лишь добавили ее облику дерзости. Наверх она накинула жакет с принтом «гусиная лапка». Его звезда «выгуливала» в первый вечер в Италии.

Безусловно, образ Джамалы не обошелся без многочисленных украшений – сережек в форме сердец, подвески, колец и браслетов. В макияже она сделала акцент на глазах, накрасив уже фирменные широкие стрелки.

Ранее Джамала показала, как выглядит без макияжа.

Артитска опубликовала новые снимки, на которых позирует со своим домашним любимцем – собачкой.

«На тот случай, если вы вдруг забыли, что у меня есть еще собака», – подписала фото исполнительница.