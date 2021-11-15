«Танцы со звездами». Возвращение Влада Ямы на паркет зависит от Зеленского

Хореограф сделал громкое заявление

Вчера состоялся одиннадцатый выпуск танцевального шоу страны «Танцы со звездами», в котором участники танцевали вместе с судьями. Первыми на паркет вышли Дмитрий Каднай и Алина Ли. Вместе с участниками исполнил танго Влад Яма.

В частности, после танца Юрий Горбунов спросил судью, скучает ли он по паркету, ведь танцовщик ранее также был участником проекта. Впрочем, Влад ответил, что в судейском кресле ему лучше.

Также ведущий спросил хореографа, готов ли он выйти в следующем сезоне на паркет как участник.

«Если Зеленский вернется, то и я», – коротко ответил Влад.

Кстати, Дмитрий Каднай и Алина Ли получили за свое выступление 29 балов.

Ранее бывшая участница шоу «Танцы со звездами» и солистка группы Kazka призналась, как ей удалось похудеть на 20 килограммов.

«Я бы не смогла, наверное, похудеть на 20 килограммов только физическими нагрузками… С лета начала понемногу себя ограничивать и делать физические нагрузки, кроме танцев. Это и плавание, и бег. Ограничивала я себя только во вредной пище. Я не ем сахара, мучного, я не ем жареного. Я ем овощи, фрукты, супы, рыбу», – сообщила 29-летняя Саша Зарицкая.