Американский рэпер разбросал миллион долларов в клубе (видео)

Восторженные посетители клуба в Хьюстоне кричали в унисон слова благодарности Дрейку

Знаменитый американский рэпер Дрейк разбросал миллион долларов в стриптиз-клубе на следующий день после трагедии на фестивале Astroworld, где он тоже принимал участие. Об этом сообщило издание New York Post.

По их сообщению, рэпер веселился с друзьями и танцовщицами клуба Area 29, где он решил раскидать по всему полу около 1 миллиона долларов. Восторженные посетители клуба в Хьюстоне кричали в унисон слова благодарности Дрейку, а тем временем его друг, DJ Akademiks, опубликовал это в свой Instagram. Правда, он быстро удалил эти видео.

Издание The Sun запросило у представителя Дрейка комментарий, но он отказался.

Ранее «Скотч» сообщал, что израильский министр претендует на звание секс-символа 2021 года.

Организатора конкурса сравнивают Развозова с Дэниелом Крейгом в роли агента 007, иллюстрируя сходство картинками из Instagram, на которых израильский министр выходит из моря - и красуется в смокинге.

«Развозов вернул нам веру, что и народные избранники могут выглядеть как настоящие мужчины», - подчеркивают организаторы конкурса

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