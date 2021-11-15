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    Американский рэпер разбросал миллион долларов в клубе (видео)

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    Знаменитый американский рэпер Дрейк - Американский рэпер разбросал миллион долларов в клубе (видео)
    Знаменитый американский рэпер Дрейк

    Восторженные посетители клуба в Хьюстоне кричали в унисон слова благодарности Дрейку

    Знаменитый американский рэпер Дрейк разбросал миллион долларов в стриптиз-клубе на следующий день после трагедии на фестивале Astroworld, где он тоже принимал участие. Об этом сообщило издание New York Post.

    По их сообщению, рэпер веселился с друзьями и танцовщицами клуба Area 29, где он решил раскидать по всему полу около 1 миллиона долларов. Восторженные посетители клуба в Хьюстоне кричали в унисон слова благодарности Дрейку, а тем временем его друг, DJ Akademiks, опубликовал это в свой Instagram. Правда, он быстро удалил эти видео.

    Издание The Sun запросило у представителя Дрейка комментарий, но он отказался.

    Ранее «Скотч» сообщал, что израильский министр претендует на звание секс-символа 2021 года.

    Организатора конкурса сравнивают Развозова с Дэниелом Крейгом в роли агента 007, иллюстрируя сходство картинками из Instagram, на которых израильский министр выходит из моря - и красуется в смокинге.

    «Развозов вернул нам веру, что и народные избранники могут выглядеть как настоящие мужчины», - подчеркивают организаторы конкурса

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Американский рэпер разбросал миллион долларов в клубе (видео)