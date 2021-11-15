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    В сеть слили личные переписки Меган Маркл

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    Меган Маркл с отцом - В сеть слили личные переписки Меган Маркл
    Меган Маркл с отцом

    В удаленном интервью Опре Уинфри Меган рассказывала, что ее отец «предал» ее

    В этом году Меган Маркл подала в суд на издательство Daily Mail за публикацию личных писем Меган ее отцу, сообщает Sky News.

    В пятницу апелляционный суд Лондона опубликовал переписку между Меган Маркл и ее бывшим секретарем Джейсоном Кнауссом.

    Оказывается, семья Гарри были против того, чтобы Меган была в плохих отношениях со своим отцом. Они буквально хотели заставить ее наладить с ним общение ради репутации, так считает Меган.

    В удаленном интервью Опре Уинфри Меган рассказывала, что ее отец «предал» ее, и ей «было бы трудно примириться» с ним. После свадьбы Гарри и Меган отношения с отцом Томасом Марклом стали еще более напряженными.

    «Они в принципе отказываются меня понимать, поэтому я напишу письмо, просто чтобы Г. мог сказать родственникам: «Видите, она попыталась и это не помогло». Делая это, я хочу защитить моего мужа от этих постоянных ссор и – хотя это маловероятно – дать своему отцу время одуматься».

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    В сеть слили личные переписки Меган Маркл
    В сеть слили личные переписки Меган Маркл
    В сеть слили личные переписки Меган Маркл
    В сеть слили личные переписки Меган Маркл
    В сеть слили личные переписки Меган Маркл

    Согласно свидетельствам, герцогиня Сассекская решила написать письмо своему отцу Томасу, чтобы защитить принца Гарри от «бесконечных ругательств» со стороны королевской семьи.

    «Принимая такую форму действий, я защищаю своего мужа от постоянной ругани, и, хотя это маловероятно, возможно, это даст моему отцу возможность остановиться», – писала Меган Маркл.

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Гарри опасается за жизнь Меган Маркл.

    37-летнего Гарри не устраивает, как о его супруге отзываются в британских СМИ. По его мнению, весь поток дезинформации, льющийся из таблоидов, не что иное, как «глобальный гуманитарный кризис».

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    Теги: знаменитости
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    В сеть слили личные переписки Меган Маркл