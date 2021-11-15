В сеть слили личные переписки Меган Маркл

В удаленном интервью Опре Уинфри Меган рассказывала, что ее отец «предал» ее

В этом году Меган Маркл подала в суд на издательство Daily Mail за публикацию личных писем Меган ее отцу, сообщает Sky News.

В пятницу апелляционный суд Лондона опубликовал переписку между Меган Маркл и ее бывшим секретарем Джейсоном Кнауссом.

Оказывается, семья Гарри были против того, чтобы Меган была в плохих отношениях со своим отцом. Они буквально хотели заставить ее наладить с ним общение ради репутации, так считает Меган.

В удаленном интервью Опре Уинфри Меган рассказывала, что ее отец «предал» ее, и ей «было бы трудно примириться» с ним. После свадьбы Гарри и Меган отношения с отцом Томасом Марклом стали еще более напряженными.

«Они в принципе отказываются меня понимать, поэтому я напишу письмо, просто чтобы Г. мог сказать родственникам: «Видите, она попыталась и это не помогло». Делая это, я хочу защитить моего мужа от этих постоянных ссор и – хотя это маловероятно – дать своему отцу время одуматься».

Согласно свидетельствам, герцогиня Сассекская решила написать письмо своему отцу Томасу, чтобы защитить принца Гарри от «бесконечных ругательств» со стороны королевской семьи.

«Принимая такую форму действий, я защищаю своего мужа от постоянной ругани, и, хотя это маловероятно, возможно, это даст моему отцу возможность остановиться», – писала Меган Маркл.

Ранее «Скотч» сообщал, что принц Гарри опасается за жизнь Меган Маркл.

37-летнего Гарри не устраивает, как о его супруге отзываются в британских СМИ. По его мнению, весь поток дезинформации, льющийся из таблоидов, не что иное, как «глобальный гуманитарный кризис».

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