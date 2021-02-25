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    Телезвезда откровенно показала, как за 10 лет ее изуродовала болезнь (фото)

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    Британская телезвезда Оливия Боуэн - Телезвезда откровенно показала, как за 10 лет ее изуродовала болезнь (фото)
    Британская телезвезда Оливия Боуэн
    instagram.com/oliviadbowen/

    Сейчас врачи выписали Оливии новый крем, который наконец-то смог ей помочь

    Британская телезвезда Оливия Боуэн всегда предстает перед подписчиками в идеальном свете. Но 27-летняя знаменитость часто просит воспринимать ее фото с долей скепсиса, ведь если присмотреться, то раскрывается вся правда. На последних снимках некоторые фанаты Оливии заметили на ней странную сыпь, и девушка решила рассказать в сториз все как есть.

    По словам звезды, она уже больше десяти лет борется с псориазом — воспалением кожи. Что бы девушка ни делала, это не помогает. Сыпь появляется на всем ее теле, болит, зудит и доставляет дискомфорт — как душевный, так и физический. Она пропадает спустя три-четыре месяца и может появиться в любое время — без каких-либо установленных временных рамок.

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    Телезвезда откровенно показала, как за 10 лет ее изуродовала болезнь (фото)
    Телезвезда откровенно показала, как за 10 лет ее изуродовала болезнь (фото)
    Телезвезда откровенно показала, как за 10 лет ее изуродовала болезнь (фото)
    Телезвезда откровенно показала, как за 10 лет ее изуродовала болезнь (фото)
    Телезвезда откровенно показала, как за 10 лет ее изуродовала болезнь (фото)
    Телезвезда откровенно показала, как за 10 лет ее изуродовала болезнь (фото)
    instagram.com/oliviadbowen/

    И тут Оливии наконец-то повезло — она обратилась к новому дерматологу, а тот прописал ей специальный крем. После недели применения результат ее ошеломил. Девушка не стала рекламировать средство (ведь это лекарство, которое выдается по рецепту), а посоветовала всем своим товарищам по несчастью поскорее посетить врача и заняться своим здоровьем.

    «Есть такие дни, когда я чувствую себя ужасно: мне больно, стыдно и неприятно. Но чаще всего я собираюсь с силами и напоминаю себе, что есть вещи куда хуже каких-то высыпаний на коже. Это просто кожа, важно то, какой я человек на самом деле»,, - призналась Оливия Боуэн.

    Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

    Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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