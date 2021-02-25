Телезвезда откровенно показала, как за 10 лет ее изуродовала болезнь (фото)

Сейчас врачи выписали Оливии новый крем, который наконец-то смог ей помочь

Британская телезвезда Оливия Боуэн всегда предстает перед подписчиками в идеальном свете. Но 27-летняя знаменитость часто просит воспринимать ее фото с долей скепсиса, ведь если присмотреться, то раскрывается вся правда. На последних снимках некоторые фанаты Оливии заметили на ней странную сыпь, и девушка решила рассказать в сториз все как есть.

По словам звезды, она уже больше десяти лет борется с псориазом — воспалением кожи. Что бы девушка ни делала, это не помогает. Сыпь появляется на всем ее теле, болит, зудит и доставляет дискомфорт — как душевный, так и физический. Она пропадает спустя три-четыре месяца и может появиться в любое время — без каких-либо установленных временных рамок.

И тут Оливии наконец-то повезло — она обратилась к новому дерматологу, а тот прописал ей специальный крем. После недели применения результат ее ошеломил. Девушка не стала рекламировать средство (ведь это лекарство, которое выдается по рецепту), а посоветовала всем своим товарищам по несчастью поскорее посетить врача и заняться своим здоровьем.

«Есть такие дни, когда я чувствую себя ужасно: мне больно, стыдно и неприятно. Но чаще всего я собираюсь с силами и напоминаю себе, что есть вещи куда хуже каких-то высыпаний на коже. Это просто кожа, важно то, какой я человек на самом деле»,, - призналась Оливия Боуэн.

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