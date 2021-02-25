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    Называли доской. Карди Би рассказала, зачем экстремально увеличила грудь и ягодицы (фото)

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    Рэперша Карди Би - Называли доской. Карди Би рассказала, зачем экстремально увеличила грудь и ягодицы (фото)
    Рэперша Карди Би
    instagram.com/iamcardib/

    Звезда поменяла внешность из-за травли

    28-летняя рэперша Карди Би решилась на пластические операции из-за подростковых комплексов. Американскую рэпершу дразнили в юности из-за отсутствия пышных форм.

    Исполнительница хита Bodak Yellow не скрывает, что ее фигура — заслуга пластического хирурга. Артистка призналась, что женственные формы позволили ей стать увереннее в себе и забыть о переживаниях, которые она перенесла в средней школе. Карди Би травили одноклассники из-за ее необычной внешности.

    Исполнительница наполовину доминиканка, но она училась среди жителей Бронкса. В подростковом возрасте будущая звезда начала замечать разницу — ее сверстницы отличались пышными формами, в то время как она долгое время была оставалась худой. Одноклассники издевались над ней.

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    Называли доской. Карди Би рассказала, зачем экстремально увеличила грудь и ягодицы (фото)
    Называли доской. Карди Би рассказала, зачем экстремально увеличила грудь и ягодицы (фото)
    Называли доской. Карди Би рассказала, зачем экстремально увеличила грудь и ягодицы (фото)
    Называли доской. Карди Би рассказала, зачем экстремально увеличила грудь и ягодицы (фото)

    «Я была очень худой, а в Бронксе все девушки были пышные и имели большой зад. Мальчишки говорили мне: "Смотри, как доска — ни груди, ни бедер". Я чувствовала себя уродливой и неоформившейся», — призналась рэперша.

    «В 18 лет я стала танцовщицей и уже смогла позволить себе новую грудь. Так ушли все мои комплексы по поводу груди», — призналась звезда фильма «Стриптизерши».

    Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

    Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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